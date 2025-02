Jackie Chan bei emotionalem "Karate Kid"-Dreh gesichtet

Jackie Chan (70) ist zurück auf der großen Leinwand und dreht eine späte Nachtszene für den neuen Film "Karate Kid: Legends". Der Schauspieler wurde am vergangenen Montagabend auf den Straßen von Atlanta, Georgia, gesichtet, wie er eine emotionale Szene filmte. In einem blauen Outfit, mit ernstem Gesichtsausdruck, wie er einer am Boden liegenden Person hilft und zu einem jungen Co-Star hinaufschaut. Das zeigen Fotos, die Just Jared vorliegen. Im Film übernimmt Jackie erneut die Rolle des Kung-Fu-Lehrers Mr. Han, während Ralph Macchio (63) als Daniel LaRusso zurückkehrt.

Die Handlung von "Karate Kid: Legends" dreht sich um Li Fong, gespielt von Ben Wang, einen Kung-Fu-Profi, der nach einem familiären Schicksalsschlag von Peking nach New York City ziehen muss. Dort kämpft er nicht nur mit der Eingewöhnung an seine neue Schule, sondern auch mit Konflikten, die ihn immer wieder finden. Um einem Freund zu helfen, tritt Li in einen Karate-Wettbewerb an, doch allein mit seinen Fähigkeiten kann er nicht gewinnen. Mr. Han holt deshalb Daniel LaRusso zur Unterstützung, und gemeinsam entwickeln die drei einen neuen Kampfstil für die ultimative Auseinandersetzung.

Für Jackie ist die Rolle als Mr. Han eine Besonderheit, die seine Karriere geprägt hat. Der Schauspieler, der seit Jahrzehnten für seine Actionfilme und Stunts gefeiert wird, zeigte in "Karate Kid" eine verletzlichere Seite. Das Remake von 2010, in dem er bereits als Kung-Fu-Experte zu sehen war, erhielt damals viel Lob. Privat ist Jackie für seine Leidenschaft für Fitness und seine philanthropische Arbeit bekannt. Doch vor allem betont er regelmäßig seine Liebe zur Familie und seine Herkunft aus Hongkong, die ihn bis heute inspiriert. Fans dürfen sich also darauf freuen, Jackie erneut als weise Lehrfigur im neuesten Teil der Reihe zu erleben.

Getty Images Ralph Macchio, Jaden Smith und Jackie Chan im Jahr 2010

Instagram / willsmith Jackie Chan umarmt Jaden Smith am Set von "Karate Kid" 2010

