"Charité" in der Zukunft: Wie kommt die vierte Staffel an?

Eine neue Staffel "Charité" ist auf dem Markt – und die Reaktionen sind ziemlich durchwachsen! Seit wenigen Tagen ist die vierte Season der beliebten Serie über die Berliner Klinik in der ARD-Mediathek abrufbar. In der Fortsetzung wird die Geschichte des legendären Krankenhauses behandelt. Jedoch springt die Produktion dabei erstmals in die Zukunft. Und das kommt bei vielen Fans nicht gut an. "Ich war immer ein großer 'Charité'-Fan, leider muss auch ich sagen, dass mir die neuen Folgen nicht gefallen", schreibt ein User auf Instagram.

Aber was ist da los? Viele treue Zuschauer stören sich daran, dass die Serie nicht mehr wichtige Ereignisse in der Geschichte der Medizin behandelt, sondern rein fiktional in die Zukunft schaut. "Wenn wir wüssten, das es in 2049 genauso so ist oder schon so passiert sei, dann sind die Folgen top. Aber in den vergangenen Staffeln ging es ja immer um die Historie, darum vielleicht auch etwas zu lernen, das ist nun nicht mehr gegeben", beschwert sich ein weiterer Fan.

Die bisherigen drei Staffeln thematisierten jeweils eine prägende Zeit in der Geschichte Deutschlands. Zunächst begann die Serie unter anderem mit dem Wirken von Robert Koch Ende des 19. Jahrhunderts. Die zweite Staffel behandelte dann die Durchbrüche des Chirurgen Ferdinand Sauerbruch während des zweiten Weltkrieges. Der Bau der Berliner Mauer in den Sechzigerjahren prägte schließlich Staffel Nummer drei. Mit von der Partie waren in der Vergangenheit Schauspieler wie Uwe Ochsenknecht (68), Jannik Schümann (31) und Alicia von Rittberg (30).

Sesede Terziyan in der vierten Staffel von "Charité"

Jannik Schümann als Otto Marquardt in der zweiten Staffel von "Charité"

