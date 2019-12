Gute Neuigkeiten für alle Fans von Charité! Die ARD-Serie zog mit ihren ersten beiden Staffeln ein Millionen-Publikum in den Bann: Das Format thematisiert in Etappen die Geschichte des gleichnamigen Berliner Kult-Krankenhauses. In den vergangenen Jahren traten dabei einige deutsche Stars, wie Emilia Schüle (27), Jannik Schümann und Ulrich Noethen (60) vor die Kamera. Jetzt steht auch die Besetzung für die dritte Staffel fest – und auch darunter sind einige prominente Namen!

Wie die ARD in einer Pressemeldung bekannt gab, soll die Fortsetzung 1961 und damit im Jahr des Mauerbaus spielen. In dieser Zeit lag die Klinik im Grenzgebiet, die Ärzte standen stets unter Beobachtung. Wie schon in den ersten beiden Staffeln stehen auch in der dritten Staffel die Mediziner wieder im Vordergrund – und darin wird kein Geringerer als Uwe Ochsenknecht (63) die Rolle des konservativen Gynäkologen Prof. Helmut Kraatz spielen. Ebenfalls in den Arztkittel schmeißt sich "Vorstadtweiber"-Star Philipp Hochmair als Prof. Otto Prokop, seinerzeit ein gefeierter Gerichtsmediziner. Die ostdeutsche Kinderärztin Dr. Ingeborg Rapoport soll von Filmpreis-Gewinnerin Nina Kunzendorf (48) gespielt werden.

Außerdem mit dabei sind Muriel Bielenberg, Patricia Meeden, Anatole Taubman (48), Max Wagner und Franz Hartwig. Nina Gummich wird als weibliche Protagonistin auftreten – wie schon in den Vorgänger-Staffeln auch. "Die Charité bleibt das Herz unserer Medizinserie und unsere Konstante auf der Reise durch die Zeit – ebenso wie unsere weibliche Erzählperspektive!", erklärte Jana Brandt, die Leiterin der zuständigen ARD-Redaktion. Der genaue Starttermin für Staffel drei ist noch nicht bekannt – gedreht wird seit 20. November.

ARD/Julie Vrabelova Szene aus der zweiten Staffel von "Charité"

Getty Images Uwe Ochsenknecht, Schauspieler

ARD/Stanislav Honzik Christine Hartmann, Holly Fink, Muriel Bielenberg, Nina Kunzendorf, Patricia Meeden und Anatole Taub

