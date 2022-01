Gerhard Schröder (77) ließ es am letzten Abend des Jahres wohl noch mal ordentlich krachen! Spätestens seit ihrer Hochzeit im Juli 2018 sind der ehemalige Kanzler des Landes und seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim unzertrennlich. Mit der gebürtigen Koreanerin verbrachte das einstige Oberhaupt der deutschen Bundesrepublik auch den Silvesterabend. Im Netz teilten Gerhard und seine Gattin Einblicke in ihren äußerst glamourösen Abend!

"Dinner for Two", schrieb Soyeon zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme auf Instagram von sich und ihrem Schatz am Esstisch. Dabei spielten die beiden nicht nur auf den Silvester-Filmklassiker "Dinner for One" an, sondern zeigten auch, wie sie den Abend verbrachten – nämlich bei dem einen oder anderen Gläschen Rotwein. Für den Wechsel ins neue Jahr entschied sich Schröder demnach für einen klassischen Anzug mit Fliege, während Soyeon ein Kleid mit Blumenmuster aus dem Schrank zog und ihre Haare nach oben frisierte.

Die Fans des Paares sind vom feierlichen Anblick der beiden begeistert. "Kommen Sie gut ins neue Jahr", lautete beispielsweise nur einer der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag. "Immer auf herumliegende Tigerfelle achten", scherzte ein anderer Follower.

Instagram / soyeonschroederkim Gerhard Schröder mit seiner Gattin Soyeon

Getty Images Soyeon und Gerhard Schröder, März 2019

Getty Images Gerhard Schröder mit seiner Frau Soyeon, Februar 2018

