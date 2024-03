Keine Currywurst? Soyeon ändert Gerhard Schröders Ernährung

Soyeon Schröder-Kim hat ihren Ehemann, den Altkanzler Gerhard Schröder (79), fest im Griff. Auch seine Ernährung hat die Südkoreanerin grundlegend umgestellt. Statt Fleisch und Bier gibt es nun viel Gemüse und alkoholfreien Roséwein zum Abendessen. Auch das Frühstück hat sie "dramatisch" verändert, wie sie der Deutschen Presse-Agentur erzählt: "Früher Kaffee, Brot, Milch, Butter, Marmelade und so weiter und so fort. Und jetzt Haferflocken mit Hafermilch und mit frischem Obst." Ein weiterer Fokus seiner Ernährung seien viele Nüsse. Doch eine Sache dürfte dem SPD-Mann besonders schwergefallen sein: Die Currywurst, die Gerhard einst als "Kraftriegel des Facharbeiters" anpries, steht mittlerweile nur noch sehr selten auf dem Speiseplan.

Warum das Ganze? "Als ich meinen Mann geheiratet habe, hat er 30 gemeinsame Jahre versprechen müssen", erklärt die Dolmetscherin. Ein ambitionierter Plan, denn die Hochzeit der beiden liegt erst sechs Jahre zurück. Bald schon wird der einstige Parteivorsitzende seinen nächsten runden Geburtstag begehen: Gerhard wird 80 Jahre alt. Auch hier läuft alles nach der Nase von Soyeon – sie plant eine große Party für ihren Liebsten in Berlin. Genauere Details oder die Gästeliste sind streng geheim, selbst der Jubilar selbst hat keinen blassen Schimmer. "Ich weiß, dass sicher Freunde eingeladen werden. Aber Näheres weiß ich auch nicht", erklärt er.

Die Lebensqualität des ehemaligen Spitzenpolitikers ist Soyeon eben ein großes Anliegen. "Trotzdem nehme ich an, Sie finden meinen Mann doch fit für sein Alter, oder?", will sie wissen. Doch nicht an jedem Tag herrscht ein solch strenges Regime im Hause Schröder-Kim. Das Ehepaar feierte Silvester bereits mit dem ein oder anderen Glas Wein – zu Gerhards Geburtstag wird es wohl nicht anders sein.

Getty Images Gerhard Schröder mit seiner Frau Soyeon, Februar 2018

Getty Images Gerhard Schröder im Februar 2020

