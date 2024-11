Gerhard Schröder beweist sein Können als Handwerker im Netz

Deutschlands ehemaliger Bundeskanzler Gerhard Schröder (80) verbrachte seinen Sonntag mit dem Aufbau einer Kommode. Während er sich der handwerklichen Herausforderung stellte, wurde er von seiner Ehefrau Soyeon Schröder-Kim gefilmt. Das Video, das den Politiker bei seinem Heimwerkabenteuer zeigt, veröffentlichte sie später auf Instagram – und sorgte bei den Followern des Paares für Begeisterung. Die Aufnahmen zeigen Gerhard, der seine Fans neulich mit blonden Haaren verblüffte, zunächst bei einigen Missgeschicken, darunter eine verlegte Anleitung und schief montierte Schubladen. Letztendlich fügte er das Möbelstück jedoch erfolgreich zusammen und der stolze Heimwerker strahlte mit folgenden Worten in die Kamera: "Ich habe es selber nicht geglaubt bis zum Schluss."

Dieses unerwartet private Video unterscheidet sich von den sonst perfekt inszenierten Pärchenbildern, die das Paar normalerweise auf der Social-Media-Plattform teilt. Erst kürzlich veröffentlichte Soyeon ein Bild aus Wien, das sie gemeinsam mit Gerhard zeigt und ihre Follower mit guten Wünschen fürs Wochenende versorgt. Die aktuelle, authentische Darstellung des ehemaligen Kanzlers kam bei den Instagram-Fans hervorragend an. Kommentare wie "Gerd, der Baumeister" und "So herrlich normal" zeugen davon, wie sehr die Fans von Schröders Bodenständigkeit angetan sind.

Bekannt für seine politische Karriere im Denken und Handeln, zeigt der Altkanzler auf Social Media eine andere, menschlichere Seite abseits der politischen Bühne. Seine Ehe mit der Dolmetscherin Soyeon begann 2018. Seitdem gewähren die sozialen Medien gelegentliche Einblicke in ihr gemeinsames Leben. In diesen Beiträgen wird deutlich, dass das Paar trotz all der beruflichen Verpflichtungen und des öffentlichen Interesses an privaten Momenten festhält. Als Paar scheinen sie eine Balance zwischen ihrem öffentlichkeitswirksamen Leben und der Pflege ihrer persönlichen Verbindung zu finden, was durch diesen humorvollen und intimen Einblick in ihren Alltag unterstrichen wird.

Getty Images Gerhard Schröder, Berlin 2020

Getty Images Gerhard Schröder mit seiner Frau Soyeon, Februar 2018

