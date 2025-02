Gerhard Schröder befindet sich wegen Burnout in Behandlung

Gerhard Schröder (80), der ehemalige Bundeskanzler Deutschlands, hat sich aufgrund eines Burnout-Syndroms in klinische Behandlung begeben. Dies teilte sein Anwalt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Bereits im Januar hatte der ehemalige Politiker einen geplanten Auftritt im Schweriner Landtags-Untersuchungsausschuss zur Nord-Stream-2-Pipeline krankheitsbedingt abgesagt, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand befeuerte. Laut einer ärztlichen Stellungnahme leidet der Altkanzler an tiefer Erschöpfung, Energiemangel sowie Konzentrations- und Schlafstörungen. Gerhards Familie hat darum gebeten, seine Privatsphäre zu respektieren.

Im Netz hatte sich der 80-Jährige zuletzt noch in bester Laune und voller Tatendrang gezeigt. Im November teilte seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim ein Video auf Instagram, das Gerhard beim erfolgreichen Zusammenbauen eines Möbelstücks zeigte. Über seine handwerkliche Leistung freute sich der ehemalige Bundesvorsitzende der SPD sichtlich. "Ich habe es selber nicht geglaubt bis zum Schluss", richtete er sich strahlend an die Kamera.

Seit 2018 ist Gerhard in fünfter Ehe mit der südkoreanischen Dolmetscherin und Übersetzerin verheiratet. Die 55-Jährige hat sein Leben ziemlich umgekrempelt. "Als ich meinen Mann geheiratet habe, hat er 30 gemeinsame Jahre versprechen müssen", verriet Soyeon vergangenes Jahr gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Beispielsweise kommt jetzt anstatt Kaffee, Brot, Milch, Butter, Marmelade "Haferflocken, mit Hafermilch und mit frischem Obst" auf den Frühstückstisch.

Getty Images Soyeon und Gerhard Schröder, März 2019

Getty Images Gerhard Schröder in Dortmund, 2017