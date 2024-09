Frischer Blondschopf? Gerhard Schröder verblüfft die Fans

Hat Gerhard Schröder (80) dem Friseur etwa einen Besuch abgestattet? Der Altkanzler ist eigentlich bekannt für seine dunkelgraue Haarpracht. Auf einem neuen Instagram-Beitrag mit seiner Frau Soyeon Schröder-Kim (54) überrascht der ehemalige Politiker jetzt aber mit einer deutlich aufgehellten Mähne. Beim Besuch in Schröders alter Studentenstadt Göttingen zeigt sich das Paar ganz privat beim Kuchenessen: Die südkoreanische Dolmetscherin trägt einen weiß-gelben Blazer mit Hahnentrittmuster, während Gerhard sich in einem blau-weiß gestreiften Hemd präsentiert. Besonders auffällig ist jedoch sein Haar, das auf dem Bild blond zu sein scheint. Ein Fan kommentiert neugierig: "Färbt Herr Schröder nun blond? Steht ihm sehr gut."

Soyeon klärt das Ganze jedoch auf und antwortet mit einem Zwinker-Emoji: "Nein, die Haare sind nicht gefärbt. Er hat sie noch nie färben lassen. Wegen des Lichts sieht es blond aus. Dunkelgraue Haare stehen ihm doch gut." Auch ein weiterer Nutzer zeigte sich ganz interessiert an Gerhards Aussehen und stellte in der Kommentarspalte die Frage: "Wie kann man in dem Alter noch so frisch aussehen?" Die 54-Jährige enthüllt auch dieses Geheimnis: "Um topfit zu bleiben: regelmäßiger Sport und eine gesunde Ernährung."

Gerhard und Soyeon sind seit 2018 verheiratet und teilen regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben auf Social Media. Bereits in früheren Interviews betonte das Paar immer wieder, wie wichtig ihnen ein gesunder Lebensstil ist. So hat Soyeon die Ernährung ihres Mannes umgestellt. Unter anderem habe sie das Frühstück "dramatisch" verändert. "Früher Kaffee, Brot, Milch, Butter, Marmelade und so weiter und so fort. Und jetzt Haferflocken mit Hafermilch und mit frischem Obst", verriet sie im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Der radikale Lifestyle-Wandel hat auch einen ganz bestimmten Grund, wie die Übersetzerin erklärt: "Als ich meinen Mann geheiratet habe, hat er 30 gemeinsame Jahre versprechen müssen."

Getty Images Gerhard Schröder mit seiner Frau Soyeon, Februar 2018

Getty Images Soyeon Schröder-Kim und ihr Gerhard auf einem Event

