Geldsorgen? Darum ist Valencia bei "Kampf der Realitystars"

Sie wagt es zurück ins Reality-TV! Nach zwölf Jahren TV-Abstinenz meldet sich Valencia Vintage (33) mit der neuen Staffel von Kampf der Realitystars im Showgeschäft zurück. Doch wie kam es zu ihrem Comeback? "'Kampf der Realitystars' ist meine erste große Show nach elf Jahren. Ich habe mich 2012 zurückgezogen und jetzt dachte ich, es ist mal wieder an der Zeit. Natürlich brauche ich auch das Geld", gesteht die Influencerin offen im Interview mit RTL2 und erklärt dabei ganz unverblümt: "Es ist gerade niemand da, der mir das Leben finanziert. Ich nehme das Geld also gerne mit. Und wenn dabei noch ein Typ rumspringt, wäre das doch super."

Auch weiß die 33-Jährige schon, was sie mit dem Preisgeld von 50.000 Euro anfangen würde: "Das würde mir dann einen halben Monat oder Monat ermöglichen, wie eine richtige Millionärin zu leben. Das reicht ja schon, wenigstens ein paar Tage." Wie sie den Sieg für sich entscheiden will? Mit jeder Menge Aufmerksamkeit! "Die meiste Sendezeit werde natürlich ich generieren. Was daran liegt, dass ich gut ausschaue und transsexuell bin. Allein das stößt auf großes Interesse in der Öffentlichkeit", stellt Valencia klar.

Neben ihr werden sicherlich auch so manche andere Kandidaten für eine Menge Furore sorgen: Unter anderem wollen die TV-Bekanntheit Tanja Tischewitsch (34), die Germany's Next Topmodel-Kandidatin Elsa Latifaj und der TikTok-Star Noah Cremer in die Fußstapfen des vergangenen Siegers Serkan Yavuz (31) treten. Aber auch der Prince Charming-Teilnehmer Kevin Schäfer, der TV-Casanova Calvin Kleinen (32) oder der einstige Love Island-Kandidat Maurice Dziwak werden sich nach Thailand wagen, um dort in spannenden Challenges um das begehrte Preisgeld zu kämpfen.

Instagram / valenciastohr Valencia Vintage, Realitystar

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2024

