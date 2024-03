Datum bekannt: "Kampf der Realitystars" startet schon bald!

Die Kampf der Realitystars-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden. Die fünfte Staffel des beliebten Trash-Formats startet schon in wenigen Wochen. Aus einer Pressemitteilung geht hervor, dass die erste Folge am Mittwoch, den 10. April, um 20:15 Uhr auf RTLZWEI ausgestrahlt wird. Die weiteren Episoden werden im wöchentlichen Abstand zur gleichen Sendezeit gezeigt. In diesem Jahr kämpfen insgesamt 23 Kandidaten um den Titel "Realitystar des Jahres 2024" und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Jede Woche stoßen zwei neue Teilnehmer hinzu, die die Möglichkeit haben, einen Konkurrenten aus der Sala zu werfen.

Mit dabei sind unter anderem Uschi Glas' (80) Sohn Ben Tewaag (47), die Schauspielerin Jenny Elvers (51) und der TV-Casanova Calvin Kleinen (32). Aber auch die Promi Big Brother-Ladys Lilo von Kiesenwetter und Tanja Tischewitsch (34) sowie Germany's Next Topmodel-Zicke Elsa Latifaj und Prince Charming-Star Kevin Schäfer wollen sich den Sieg holen. Weitere Konkurrenz bekommen sie von Landwirtschafts-Influencer Keno Veith, Model Theresia Fischer (31), Sommerhaus-Störenfried Maurice Dziwak und Aleksandar Petrovic (33). Die ehemaligen Prominent getrennt-Kandidaten Cecilia Asoro, Silva Gonzalez (44) sowie der Köln 50667-Star Christoph Oberheide, Haftbefehls (38) Ehefrau Nina Anhan, Ex-YouTuber Chris Manazidis, Dschungelcamp-Heulsuse Gisele Oppermann (36), Willi Herrens (✝45) Schwester Annemie und Ex-Bachelor-Girl Coleen Schneider leisten ihnen ebenfalls Gesellschaft. Mit Heidi und Heike Kapuste gibt es in diesem Jahr auch wieder Zwillinge im Cast.

Im vergangenen Jahr konnte sich Serkan Yavuz (30) gegen seine Konkurrenten durchsetzen und sich schließlich "Realitystar des Jahres" nennen. Der einstige Bachelorette-Kandidat war von Anfang an ziemlich siegessicher. Im Interview mit Promiflash verriet er damals: "Ich habe mir bei der Anreise gute Chancen ausgemalt, aber rechnen kannst du nie damit, weil man nicht weiß, was vor Ort passieren wird. Aber ich glaube immer an mich und tue für den Sieg dann auch was."

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Cathy Hummels, "Kampf der Realitystars"-Moderatorin

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Serkan Yavuz, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

