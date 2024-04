Marco nahm aufregende Reise für Zoe Saldanas Antrag auf sich

Seit mehr als zehn Jahren gehen Zoe Saldana (45) und Marco Perego nun schon als Ehepaar durchs Leben. Bei einem Auftritt in der "Drew Barrymore-Show" erinnern sich die Schauspielerin und der Produzent an den aufregenden Moment zurück, als er ihr die Frage aller Fragen stellte – der Weg dahin war gar nicht so einfach, wie der 45-Jährige verrät. "Zoe ist als Latina ein wenig pikant, und ich sage zu Zoe: 'Ich gehe nach New York. Ich muss etwas für die Arbeit tun'", erzählt er. Doch stattdessen flog er in die Dominikanische Republik, um sich bei Zoes Familie zu bedanken und um ihre Unterstützung zu bitten.

Er erinnert sich, dass er auch den Vater der Fluch der Karibik-Darstellerin um seinen Segen gebeten hatte, welcher bereits 1987 verstorben war. "Er besuchte das Grab meines Vaters", merkte Zoe an. Zurück in seiner Heimat, fragte seine Partnerin: "'Wo warst du?' Und ich sagte: 'Ich war an einem Ort, aber du musst ein paar Stunden warten, dann sage ich dir Bescheid.'" Diese Antwort schien ihr jedoch nicht zu gefallen – ganz dramatisch stieg sie mitten im Londoner Verkehr aus dem Taxi aus. Marco (45) demonstrierte, er müsse ihr etwas zeigen: "Auf keinen Fall", sagt sie, erinnert er sich. Als sie sich letztendlich doch überreden lassen habe, zeigte er ihr ein Video von seiner Reise in die Dominikanische Republik und hielt um ihre Hand an.

Die Avatar-Berühmtheit und der gebürtige Italiener waren gerade erst ein paar Monate zusammen, als sie sich in einer privaten Zeremonie das Jawort gegeben hatten. Marco hat sogar den Namen seiner Liebsten angenommen. "Ich habe noch versucht, es ihm auszureden. Ich meinte zu ihm: 'Wenn du wirklich meinen Namen annimmst, wirst du bestimmt von deinen Künstler-Kollegen, von den anderen Latino-Männern oder gleich von der Welt entmannt werden.'", erzählte Zoe gegenüber Vanity Fair. Er habe sie daraufhin herzlich angelächelt und gemeint: "Ach Zoe, das ist mir völlig egal!" Mittlerweile durfte das Paar innerhalb der elf Ehejahre drei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen: Im November 2014 die Zwillingssöhne Cy Aridio und Bowie Ezio und im Februar 2017 Sohnemann Anton Hilario.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Zoe Saldana und Regisseur Marco Perego

Anzeige Anzeige

Instagram / zoesaldana Zoe Saldana und ihre Söhne

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Marco diese Reise extra für den Heiratsantrag zurückgelegt hatte? Sehr süß. Ich finde das total romantisch! Na ja. Ich finde das ein wenig übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de