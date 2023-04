Dreht Zoe Saldana noch einen "Guardians of the Galaxy"-Film?

2014 flimmerte der erste Teil von Guardians of the Galaxy über die Kinoleinwände auf der ganzen Welt. In den Hauptrollen des Peter Quill und der Gamora sind Chris Pratt (43) und Zoe Saldana (44) zu sehen! Anfang Mai kommt der langersehnte dritte Film der Marvel-Reihe in die Kinos. Doch wie geht es danach weiter – wird Zoe noch einen vierten "Guardians of the Galaxy"-Streifen machen?

Im Interview mit The Hollywood Reporter klärt die 44-Jährige über ihre Zukunft im MCU auf. Einige Fans der Gamora-Darstellerin müssen wohl stark bleiben, denn: Zoe wird nicht noch einmal in die Rolle der grünen Schönheit schlüpfen. "Ich glaube nicht, dass es das Ende von den Guardians ist. Aber es ist das Ende für mich und Gamora", erklärt sie offen. Sie sei aber sehr dankbar für die Zeit und das Vertrauen, das in sie gesteckt wurde.

Und wie sieht es mit Chris aus – wird es ein viertes Mal Peter Quill spielen? In einem früheren Interview mit Extra gab er eine kleine Prognose ab. "Ich weiß es nicht, hoffe es aber sehr. Ich weiß es aber wirklich nicht... Es gibt aktuell aber auch keine weiteren Pläne. Alles ist möglich. [...] Aber ich vertraue da voll und ganz auf Disney und Marvel", verriet der Schauspieler.

Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Zoe Saldana in "Guardians of the Galaxy Vol. 2"

Anzeige

Getty Images Zoe Saldana im März 2023

Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Chris Pratt und Zoe Saldana in "Guardians of the Galaxy"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de