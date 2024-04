Rihanna schmeißt sich für Dinner-Date in einen lässigen Look

Simple Outfits sind nicht so Rihannas (36) Ding – egal, wo die Sängerin hingeht: Sie wird zum totalen Hingucker! So auch gestern Abend, als sie in Los Angeles im Giorgio Baldi zum Dinner verabredet war. Zu dem Essen bei dem Nobelitaliener warf sich die zweifache Mutter ordentlich in Schale. Die Basis bildete eine schlichte Jeans und ein weißes T-Shirt. Dazu kombinierte die "Only Girl"-Interpretin einen lässigen Oversized-Mantel aus Satin, eine breite Perlenkette sowie eine coole Sonnenbrille und Heels im Schlangenprint.

Ihre blonden Haare trug Riri hochgesteckt. Anfang des Jahres hatte sie ihre Fans mit der Typveränderung überrascht. Eines ihrer Markenzeichen ist schließlich eigentlich ihre dunkle Mähne. Doch die Freundin von A$AP Rocky (35) scheint sich mit ihren Haaren pudelwohl zu fühlen. Seit ihrem Friseurbesuch stylt die Musikerin einen coolen Look nach dem anderen um ihre Haarpracht. Der Satin-Mantel und ihre Perlen-Accessoires brachten ihre blonden Haare einmal mehr so richtig zum Glänzen.

Auch während ihrer Schwangerschaft hatte die 36-Jährige sich gekonnt in Szene gesetzt. Ob die Welt Rihanna abermals mit einem Babybauch zu Gesicht bekommen wird? Nach ihren Söhnen RZA und Riot ist die Familienplanung für sie und ihren Liebsten wohl zumindest noch nicht so ganz abgeschlossen. Im Interview mit E! News wurde sie gefragt, ob es etwas gibt, dass sie noch nicht tun konnte. Daraufhin scherzte die Grammy-Gewinnerin: "Eine Tochter zeugen!"

NYP / Backgrid /ActionPress Rihanna in Los Angeles, April 2024

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

