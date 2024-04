So glücklich sind Zendaya und ihr Tom Holland miteinander!

Zendaya (27) und Tom Holland (27) sind wohl einfach füreinander bestimmt. Die beiden Schauspieler sind bereits seit 2021 ein Liebespaar – und offenbar glücklicher denn je. Gegenüber OK! Magazine macht nun ein Insider deutlich, wie gut die Beziehung der Turteltauben läuft. Demnach habe Zendaya keinen Zweifel daran, dass Tom ihr Mensch sei." Die beiden sollen vor Kurzem sogar zusammengezogen sein – und das sei "die beste Entscheidung gewesen, die sie je getroffen haben", ist sich der Informant sicher.

Ihre Liebe halten Zendaya und Tom jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Hin und wieder zeigen sie sich zusammen, ihr Glück halten sie aber eher im Privaten. Dass sie nach getaner Arbeit nun die Zweisamkeit auch in ihrem gemeinsamen Zuhause genießen können, soll für die Hollywoodstars sehr wertvoll sein. "Zusammenzuziehen schien einfach der natürliche nächste Schritt in ihrer Beziehung zu sein. Es fühlt sich richtig an", berichtet die Quelle dem Magazin weiter. Weitere Schritte soll das Paar hingegen aber nicht überstürzen wollen. "Es gibt überhaupt keinen Druck, zu heiraten", erklärt der Vertraute der beiden.

Erst im Februar legten Tom und seine Herzensdame einen sehr niedlichen Pärchen-Auftritt hin. Damals unterstütze der Spiderman-Star Zendaya bei der Premiere ihres neuen Films "Dune: Part Two" in London. Die dazugehörige After-Party verließen sie sogar händchenhaltend. "Sie sind einfach nur glücklich, zusammen zu sein", macht der Insider deutlich.

