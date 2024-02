Hand in Hand: Zendaya und Tom Holland wirken sehr glücklich!

Sie trotzen den Trennungsgerüchten! Zendaya (27) und Tom Holland (27) sind dafür bekannt, ihre Liebe weitestgehend privat zu halten. Deshalb machen sich die Fans auch nichts draus, dass es nur wenige öffentliche Liebesbekundungen gibt. Doch als die Schauspielerin vor wenigen Wochen ihrem Liebsten auf Social Media entfolgt war, wurden die Fans hellhörig. Die Trennungsspekulationen dementierte der Brite schnell mit Worten. Und jetzt zeigen Zendaya und Tom auch mit Taten, wie glücklich sie wohl sind!

Der Spiderman-Star unterstützte seine Freundin am 16. Februar bei der Premiere ihres Filmes "Dune: Part Two" in London. Gemeinsam verließen sie die Afterparty und sorgten zugleich für einen süßen Moment. Denn Tom und Zendaya hielten Händchen und bewiesen, dass sie nach wie vor eine Einheit sind. Ebenso mit ihren Looks: Denn beide trugen Schwarz von Kopf bis Fuß. Hin und wieder lächelte das Paar auch ganz verlegen.

Kurz nach den Trennungsspekulationen schwärmte Tom in einem Interview total von Zendaya und betonte somit, dass sie immer noch zusammen sind. "Zendaya und ich sehen uns ab und zu Spiderman an und schwelgen in Erinnerungen, als wir 19 waren und diese Filme gemacht haben", erklärte er Extra.

Raw Image LTD/MEGA Tom Holland und Zendaya im Februar 2024

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

