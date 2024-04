Trotz Parkinson: Michael J. Fox will wieder schauspielern

In den 80er- und 90er-Jahren gehörte Michael J. Fox (62) zu den erfolgreichsten Schauspielern der Welt. Mittlerweile ist es einige Jahre her, dass der "Zurück in die Zukunft"-Star als Schauspieler tätig war. In einem Interview mit Entertainment Tonight verrät der US-Amerikaner jetzt, dass er sich gut vorstellen könnte, bald wieder vor der Kamera zu stehen. "Ich würde schauspielern, wenn sich etwas ergeben würde, in das ich meine Fähigkeiten einbringen könnte, meine Herausforderungen, wenn ich es herausfinden könnte", erklärt der an Parkinson erkrankte Filmstar.

Im Jahr 2020 zog sich Michael offiziell von der Schauspielerei zurück. Gegenüber dem Empire Magazine erklärte er, was ihn zu diesem Schritt bewegte: "Ich dachte an [den Film] "Once Upon a Time in Hollywood". Es gibt eine Szene, in der Leonardo DiCaprios (49) Figur sich nicht mehr an seinen Text erinnern kann. Er geht zurück in seine Garderobe und schreit sich im Spiegel an." Die Szene erinnerte Michael an einen Moment aus seinem Leben. Als er im Jahr 2020 zwei Folgen für "The Good Wife", "The Good Fight" drehte, hatte er ebenfalls Probleme seinen Text zu merken.

Im vergangenen Jahr gab er in seiner Dokumentation "Still: A Michael J. Fox Movie" Einblicke in sein Privatleben. Dabei findet der 62-Jährige vor allem einige liebevolle Worte für seine Ehefrau Tracy Pollan (63). "Tracy ist der klügste Mensch, den ich kenne. Sie hat gelernt, mit vielen Dingen umzugehen. Alles, was ich durchmache, macht sie auch durch", schwärmte er. Als der "Familienbande"-Darsteller Tracy damals von seiner Parkinson-Diagnose erzählte, habe sie ihren Mann damals den nötigen Halt gegeben.

