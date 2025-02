"Verdammter Idiot": Michael J. Fox bereut Absage an "Ghost"

Michael J. Fox (63), bekannt durch seine ikonische Rolle als Marty McFly in der "Zurück in die Zukunft"-Trilogie, hat in einem Interview mit The View eine seiner größten beruflichen Fehlentscheidungen zugegeben. Der Schauspieler, der sich seit 2020 aus gesundheitlichen Gründen aus der Schauspielwelt zurückgezogen hat, offenbarte, dass er die Hauptrolle im Film "Ghost – Nachricht von Sam" ablehnte. Der Fantasy-Klassiker von 1990, in dem letztlich die Hauptrolle mit Patrick Swayze (✝57) besetzt wurde, wurde ein gewaltiger Erfolg – und Michael bedauert seine Entscheidung zutiefst. "Ich dachte, das wird nie funktionieren. Und dann war der Film großartig, ein riesiger Hit – ich bin ein verdammter Idiot", erklärte er dazu.

"Ghost – Nachricht von Sam", ein Film über Liebe, Verlust und die Grenze zwischen den Welten der Lebenden und der Toten, spielte damals beeindruckende 493 Millionen Euro ein – bei einem Budget von gerade einmal 21 Millionen. Der Film gewann derart an Popularität, dass er nicht nur Demi Moores (62) und Whoopi Goldbergs (69) Karrieren einen neuen Aufschwung verlieh, sondern sich auch als ein Meilenstein der 90er-Jahre etablierte. Goldberg wurde sogar mit einem Oscar für ihre Rolle als Medium Oda Mae ausgezeichnet. Interessant ist, dass auch andere Größen Hollywoods wie Tom Hanks (68) und Harrison Ford (82) zuvor die Rolle des Sam ausgeschlagen hatten.

Michael hat seit den 1980er-Jahren einen festen Platz im Herzen vieler Film- und Serienfans. Doch nicht alle seine Projekte waren Hits. "The Frighteners", ein Geisterfilm von Peter Jackson (63), floppte 1996 an den Kinokassen – ganz im Gegensatz zu "Ghost". Der Schauspieler, der 1991 seine Parkinson-Diagnose öffentlich machte, engagiert sich seit vielen Jahren intensiv für die Forschung im Bereich besagter Krankheit. Im Dokumentarfilm "Still: A Michael J. Fox Movie" auf Apple+ lässt er seine Karriere und sein Leben Revue passieren.

Getty Images Michael J. Fox im November 2023

Demi Moore in Ghost 1990

