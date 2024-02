So süß: Michael J. Fox und seine Frau bezaubern bei BAFTAs

Was für ein Auftritt! Das glamouröse Schauspielerpaar Michael J. Fox (62) und Tracy Pollan (63) eroberte den roten Teppich der BAFTA-Zeremonie 2024 im Sturm und zeigte sich von seiner liebevollen Seite. Bei der Verleihung war Michael für seine beeindruckende Dokumentation "Still", die sein Leben und seinen Kampf mit der Parkinson-Krankheit thematisiert, nominiert. Vor den Fotografen glänzte seine Frau in einem eleganten weißen Kleid neben ihrem Mann, was die beiden zu einem der Highlights des Abends machte. Sie sind seit mehr als 35 Jahren verheiratet und bewiesen erneut, dass ihre Liebe im Rampenlicht genauso strahlt.

Neben der Familie Fox wurden die BAFTAs 2024 von Größen wie David Tennant (52) als Gastgeber und Hannah Waddingham (49) sowie Sophie Ellis-Bextor (44) mit musikalischen Darbietungen begleitet. Viele Stargäste präsentierten die Preise in verschiedenen Kategorien. Ausgezeichnet wurde unter anderem der Film "Oppenheimer" mit Cillian Murphy (47) als "Bester Film" – der Schauspieler bekam zudem den Preis als "Bester Hauptdarsteller". Emma Stone (35) wurde mit einem Award als "Beste Hauptdarstellerin" in dem Streifen "Poor Things" geehrt und setzte sich damit gegen die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (45) in "Anatomy of a Fall" und Carey Mulligan (38) in "Maestro" durch. Michael Fox ging hingegen leer aus: Seine Dokumentation "Still" kam nicht gegen die Kriegsdoku "20 Days in Mariupol" von Mstyslav Chernov an.

In seiner Dokumentation "Still" gibt Michael so offen wie nie Einblick in seine Parkinson-Diagnose. 1992 war die Krankheit bereits bei dem "Zurück in die Zukunft"-Star diagnostiziert worden. Doch erst Jahre später machte er sie öffentlich und spricht seitdem offen über sein Leiden. Neben Knochenbrüchen kämpft er auch mit Gehstörungen und Gedächtnislücken und hat oft Probleme, sich Texte zu merken. "Ich hasse es. Es ist scheiße. Es ist ein Stück Scheiße. Es ist schwer, morgens aufzustehen und weiterzumachen. Aber ich habe eine wunderbare Familie", schimpfte er zuletzt über die Auswirkungen der Krankheit auf sein Leben. Ehrliche Einblicke wie diese gibt Michael auch in seinem Dokufilm.

Das bezaubernde Paar, das bei den BAFTA Awards 2024 alle Blicke auf sich zog, schaut auf eine lange und bewegende gemeinsame Geschichte zurück. Vor fast einem Jahr öffneten Michael und Tracy ihr Herz und teilten mit der Welt das Geheimnis hinter ihrer bemerkenswerten 35-jährigen Ehe. Sie charakterisieren ihre Ehe als eine Partnerschaft, in der Zuhören und gegenseitige Unterstützung die Hauptpfeiler sind. "Ich denke, wir hören einander wirklich zu, wir sind füreinander da, wenn wir einander brauchen", erklärte Tracy gegenüber People. Das Paar betonte, wie entscheidend es ist, Raum für individuelle Bedürfnisse zu lassen, während man gleichzeitig als feste Stütze füreinander präsent ist. Tracy beschrieb ihre Beziehung als sensibel für die augenblicklichen Bedürfnisse des Partners. Michael hingegen äußerte seine tiefe Bewunderung und Dankbarkeit für Tracy – selbst in den schwierigsten Zeiten standen sie Seite an Seite.

Anzeige

Getty Images Michael J. Fox, "Zurück in die Zukunft"-Star

Anzeige

Getty Images Michael J. Fox und Tracy Pollan bei den BAFTA-Awards 2024 in London

Anzeige

Getty Images Michael J. Fox im November 2023

Instagram / realmikejfox Michael J. Fox und Tracy Pollan

Anzeige

Wie findet ihr die Dokumentation "Still" von Michael J. Fox? Sehr berührend! Das ist nicht mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de