Michael J. Fox wird für Einsatz gegen Parkinson geehrt

Michael J. Fox (63), der vor allem durch seine Rolle in Zurück in die Zukunft bekannt wurde, hat eine besondere Ehrung erhalten. Am 4. Januar wurde ihm von US-Präsident Joe Biden die Presidential Medal of Freedom verliehen – die Medaille der Freiheit ist eine der höchsten Auszeichnungen des Landes für Zivilpersonen. Geehrt wurde der Schauspieler für sein unermüdliches Engagement im Kampf gegen Parkinson, eine Krankheit, mit der er seit 1991 lebt. Via Instagram teilte Michael Eindrücke von der Zeremonie und richtete bewegende Worte an die Gemeinschaft der Betroffenen und deren Angehörige.

In seinem Post, den er am 6. Januar veröffentlichte, zeigte er viel Dankbarkeit und Demut. "Im Namen der rund eine Million Menschen, die mit Parkinson leben, und der Millionen weiterer Menschen, die sie lieben, bin ich stolz und fühle mich geehrt, die Medal of Freedom von Präsident Biden entgegenzunehmen", schrieb er auf Instagram und fügte hinzu: "Aufgrund meiner Bekanntheit bekomme ich die meiste Aufmerksamkeit in der Parkinson-Community, aber das ist unser gemeinsamer Kampf." Weiter betonte er, wie wichtig Unterstützung und Anerkennung auf diesem Niveau seien. Mit seiner gemeinnützigen Organisation, der Michael J. Fox Foundation, setzt er sich seit Jahren für die Erforschung und die Heilung von Morbus Parkinson ein. Die Medaille, die er von Biden entgegennahm, sei ein Hoffnungsschimmer für alle, die mit dieser Krankheit kämpfen.

Michael lebt seit Langem offen mit seiner Diagnose und hat sich zum Ziel gesetzt, andere zu inspirieren. Mit seiner Frau Tracy Pollan (64), mit der er seit 1988 verheiratet ist, bildet er eines der stabilsten Traumpaare Hollywoods. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder. Trotz der Herausforderungen, die die Krankheit mit sich bringt, zeigte sich Michael in Interviews stets optimistisch, was seinen Lebensweg betrifft. "Ich habe gelernt, dass man die Dinge nehmen muss, wie sie kommen, und das Beste daraus machen soll", sagte er einmal. "Wir haben als Patienten die Verantwortung, unsere Erfahrungen zu teilen – was für uns funktioniert, worauf wir reagieren, was wir zur Forschung beitragen können", appelliert er in einer Erklärung auf der Website der Michael J. Fox Foundation.

Getty Images Michael J. Fox und Tracy Pollan bei der Premiere von "The Jinx - Part Two" im April 2024

Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler

