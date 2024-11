Trotz Parkinson: Michael J. Fox verliert seinen Humor nicht

Schauspieler Michael J. Fox (63), bekannt aus "Zurück in die Zukunft", sprach kürzlich bei der jährlichen Gala seiner "Michael J. Fox Foundation" in New York City über seinen Umgang mit Parkinson. Trotz der Herausforderungen betonte Michael, wie wichtig es für ihn ist, seinen dunklen Sinn für Humor beizubehalten. "Es fällt mir schwer, aber ich muss ihn intakt halten", sagte er im Gespräch mit dem People Magazine.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto "A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s" und wurde von dem Komiker Denis Leary moderiert. Musikalische Highlights kamen von Stevie Nicks (76) und Michael selbst. Die Gala ehrte die Fortschritte der Stiftung im vergangenen Jahr und konnte knapp 110 Millionen Euro für die Parkinson-Forschung sammeln. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat die Stiftung insgesamt 1,65 Milliarden Euro eingenommen.

Michael erhielt 1991 die Diagnose Parkinson und machte seine Erkrankung 1998 öffentlich. Zwei Jahre später gründete er seine Stiftung, um Betroffenen eine Stimme zu geben und die Forschung zu fördern. "Sie hatten kein Geld, keine Stimme, und ich dachte, ich könnte für diese Menschen eintreten und Lärm machen", erklärte er in einem Interview. Humor ist für ihn ein wichtiges Mittel, um mit den Herausforderungen der Krankheit umzugehen: "Ich habe Probleme, die mit Parkinson einhergehen, aber meine Erfahrung ist es, Dinge mit Humor zu nehmen", sagte Michael einmal. Sein unerschütterlicher Optimismus und sein Engagement machen ihn zu einer inspirierenden Persönlichkeit für viele Menschen weltweit.

