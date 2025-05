Trotz Parkinson: Michael J. Fox feiert Schauspiel-Comeback

Michael J. Fox (63) kehrt nach fünf Jahren Abwesenheit auf die Bildschirme zurück! Der Schauspieler wird in der dritten Staffel der Serie "Shrinking" zu sehen sein, die auf Apple TV+ ausgestrahlt wird. Wie Deadline berichtet, sind die genauen Details seiner Rolle noch streng geheim. Allerdings ist eine der Hauptfiguren der Show ein Therapeut namens Paul Rhoades (gespielt von Harrison Ford, 82), der an Parkinson leidet. Die eigene Krankheitsgeschichte des Zurück in die Zukunft-Stars könnte also eine wichtige Rolle spielen.

Der Showmacher Bill Lawrence (56) ließ sich bei der Serienfigur Paul von seinem langjährigen Weggefährten inspirieren. Michael und der TV-Produzent arbeiteten schon 1996 gemeinsam an der Serie "Spin City" und sind seitdem eng befreundet. Im Gespräch mit People machte der Drehbuchautor im vergangenen Jahr deutlich: "Es ist cool, jetzt über Dinge zu schreiben, die einem am Herzen liegen. Und Michael J. Fox ist mein erster Mentor. Wir wollten ihn also auf eine hoffentlich inspirierende und nicht traurige oder tragische Weise darstellen."

Michael bekam 1991 die Diagnose Parkinson. Seitdem kämpft er nicht nur persönlich gegen die Krankheit, sondern hat es auch geschafft, Millionen von Menschen Mut zu machen. Sein Einsatz gegen Parkinson führte zu zahlreichen Auszeichnungen, darunter die Freiheitsmedaille, die er Anfang 2025 von US-Präsident Joe Biden (82) erhielt. Durch die Organisation "Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research" hat er bis heute über 2,2 Milliarden Euro für die Erforschung der Nervenkrankheit gesammelt.

