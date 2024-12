Hier spielte Michael J. Fox zuletzt Kult-Rolle Marty McFly

Michael J. Fox (63) überraschte im Jahr 2020 seine Fans mit einem unerwarteten Comeback als Marty McFly. Dreißig Jahre nach seinem vermeintlich letzten Auftritt in "Zurück in die Zukunft III" schlüpfte der Schauspieler erneut in seine Kultrolle. In einem Trailer zum Musikvideo des Rappers Lil Nas X tauchte Michael plötzlich im Wilden Westen auf und warnte den Musiker mit den Worten: "Was auch immer du tust, Nas, reise nicht ins Jahr 2020." Viele Anhänger der legendären Sci-Fi-Trilogie bekamen diesen besonderen Moment gar nicht mit.

Dass Michael J. Fox zu dieser besonderen Zusammenarbeit überredet wurde, lag maßgeblich an seinen Kindern, die ihn dazu drängten, das Angebot anzunehmen. In einem Interview mit Espinof.com sagte der Schauspieler: "Sie sind durchgedreht und haben mir gesagt, dass ich es unbedingt machen muss." Dieser Auftritt im Musikvideo bleibt damit als letzter öffentlicher Exkurs des Schauspielers in seinen ikonischen Charakter in Erinnerung. Seit 1991 kämpft Michael gegen Parkinson, eine Erkrankung, die ihn schließlich dazu veranlasste, von der Schauspielerei Abstand zu nehmen.

Für Michael bedeutete dieser Auftritt zugleich den Abschluss seiner Schauspielkarriere. Bereits zuvor nahm er aufgrund seiner Parkinson-Krankheit nicht mehr viele Rollen an. Schließlich zog er sich komplett aus dem Rampenlicht zurück. Neben seiner ikonischen Rolle als Marty McFly ist er auch durch Filme wie "Teen Wolf" bekannt. Seine Familie steht für ihn immer an erster Stelle, und die Unterstützung seiner Kinder war ihm stets wichtig. Durch seine Stiftung engagiert er sich weiterhin für die Forschung an Parkinson und setzt sich für andere Betroffene ein.

Getty Images Michael J. Fox im November 2024

Getty Images Sam Fox, Aquinnah Fox, Tracy Pollan, Michael J. Fox und Schuyler Fox im November 2023

