Kourtney Kardashian stellt ikonischen Ohrring-Witz nach!

Kourtney Kardashian (44) lässt es sich nicht nehmen, einen kultigen Keeping up with the Kardashians-Moment wieder aufleben zu lassen! Mithilfe aktueller Urlaubsfotos auf Instagram scherzt die Unternehmerin über ein Missgeschick ihrer Schwester Kim Kardashian (43), das sich vor vielen Jahren während eines Familienurlaubs zugetragen hat. "Mein Diamantohrring ist ins Meer gefallen und jetzt ist er weg!", schreibt die vierfache Mutter und fasst sich mit gespielt besorgtem Blick an die Ohrläppchen, während sie im türkisblauen Wasser planscht.

Daraufhin kommentieren zahlreiche OG-Fans der Kardashians sowie Kris Jenner (68) den Beitrag der 44-Jährigen mit den Worten: "Es gibt Menschen, die sterben, Kourtney!" Dies stellt eine Anspielung dar auf einen ikonischen Moment der sechsten Staffel von "Keeping up with the Kardashians" aus dem Jahr 2010. Zu besagtem Zeitpunkt hatte Kims früherer Freund Kris Humphries (39) die 43-Jährige ins Meer geworfen, woraufhin sie ihren kostbaren Diamantohrring verlor und eine Szene machte. Damals entgegnete Kourtney ihrer weinerlichen Schwester unbeeindruckt: "Kim, es gibt Menschen, die sterben!", und schuf gemeinsam mit der Mutter von North West (10) einen echten Kultmoment, an den sich Fans bis heute erinnern.

Dass Kourtney und Kim gemeinsam über derartige Witze lachen können, war aber nicht immer gegeben. Zwischen den beiden Schwestern gibt es nämlich schon seit ihrer Kindheit und Jugend immer wieder einige Streitpunkte, die oftmals zu heftigen Auseinandersetzungen führen. Wie turbulent die Beziehung zwischen den beiden Frauen ist, wurde unter anderem in einer Folge von The Kardashians im vergangenen November deutlich. In dieser verriet Kim: "In der Highschool sagte Kourtney zum Beispiel: 'Meine Schwester hat große Hängetitten, du würdest sie hassen'. Oder zu Jungs in der Schule oder auf einer Party. Ich bin wirklich weinend davongelaufen!"

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im Februar 2019

Instagram / kimkardashian Kim und Kourtney Kardashian, Reality-TV-Stars

Wie findet ihr es, dass Kourtney über Kims Reaktion von damals scherzt? Total lustig! Ich liebe ihren Humor. Na ja. Ich finde es irgendwie gemein von ihr. Ergebnis anzeigen



