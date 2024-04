Elf Tage vor Geburt: Influencer-Paar trauert um sein Baby

Claudia und Robert, das Paar hinter dem Reise-Blog "Freiheit im Gepäck", meldet sich mit schrecklichen Nachrichten zurück. Nur elf Tage vor dem geplanten Geburtstermin ist ihr Baby plötzlich verstorben. Von dem tragischen Vorfall berichten die beiden nun in einem Statement auf Instagram. "Einen Grund kennen wir nicht, sein Herz hat einfach aufgehört zu schlagen", berichtet das Paar. Derzeit, so erklären sie, wissen sie gar nicht, wo ihnen der Kopf steht: "Wenn einem das Schlimmste im Leben passiert, was überhaupt passieren kann, dann weiß man nicht, was oder wie man es sagen soll."

Claudia trug ihren ungeborenen Sohn noch einen weiteren Tag in ihrem Bauch, bis es schließlich zu einer Totgeburt kam. "Unser Herz wurde uns rausgerissen und wir stehen wirklich neben uns", erklären die Influencer. Dennoch sei ihnen gerade in so schwierigen Zeiten der Zusammenhalt als Paar besonders wichtig. "Wir halten zusammen und sind unglaublich dankbar für uns zwei, aber als wir uns 'in guten wie in schlechten Zeiten' versprochen haben, hätten wir wirklich niemals gedacht, dass die schlechten mal so unendlich schlecht werden würden", trauern sie.

Claudia und Robert reisten in den vergangenen zwei Jahren rund um die Welt und nahmen ihre Fans über die sozialen Medien auf ihre aufregende Reise mit. Die Schwangerschaft änderte jedoch ihre Pläne – sie wollten mit ihrem Sohn den Neuanfang in Deutschland wagen. Auch in puncto Baby teilte das Ehepaar alles mit seinen Followern, von dem Schwangerschaftstest bis hin zu den Vorbereitungen für die Hausgeburt.

Anzeige Anzeige

freiheitimgepaeck Claudia und Robert, Influencer

Anzeige Anzeige

freiheitimgepaeck Claudia, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de