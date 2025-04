Erster Todestag: Freiheitimgepäck-Paar trauert um sein Baby

Heute ist ein besonders schwerer Tag für das Influencer-Paar Claudia und Robert von Freiheitimgepäck. Vor genau einem Jahr mussten die beiden von ihrem Sohn Matti Abschied nehmen. Der kleine Junge verstarb elf Tage vor dem errechneten Geburtstermin und riss in das Leben seiner Eltern ein riesiges Loch. "Heute vor einem Jahr – um 9:30 Uhr hatten wir meine Hebamme angerufen und ihr erzählt, dass ich Matti schon länger nicht mehr gespürt hatte", schreiben Claudia und Robert zu einem Instagram-Video und fügen hinzu: "Ich dachte mir nicht viel dabei, ich hatte so oft gehört, dass viele Babys kurz vor der Geburt ruhiger wären und noch mal Kraft tanken würden."

Doch dem war nicht so – Claudias mulmiges Bauchgefühl sollte sich bestätigen. "Im Kreißsaal angekommen, wurde uns dann der Boden unter den Füßen weggerissen [...]. Wir wussten nicht, wie (und ob überhaupt) es weitergehen sollte", heißt es weiter in dem Erinnerungs-Post an Matti. Doch trotz der dunklen Zeit gibt es auch eine erfreuliche Nachricht im Leben der Netzbekanntheiten: Claudia und Robert erwarten ein weiteres Kind. In dem Social-Media-Clip posiert die Mama unter anderem vor einem Spiegel und streichelt ihre große Babykugel.

"Heute – ein Jahr später – stehen wir hier mit Mattis kleinem Bruder in meinem Bauch und freuen uns so sehr auf seine Geburt und hoffen, dass dieses Mal alles gut bleiben wird", beenden die Eltern den Text. Dass sie ein weiteres Baby bekommen, verkündeten die beiden bereits überglücklich im September des vergangenen Jahres. Woran Matti starb, gaben sie nur wenige Monate nach der dramatischen Nachricht seines Todes bekannt: Der kleine Junge starb am plötzlichen Kindstod im Mutterleib.

