Freiheitimgepäck-Paar nimmt Abschied von seinem Baby (†)

Claudia und Robert von Freiheitimgepäck müssen aktuell einen unvorstellbaren Schicksalsschlag verkraften: Elf Tage vor dem geplanten Geburtstermin ist das Baby der Influencer plötzlich im Mutterleib verstorben. Nun nimmt das Paar auf herzzerreißende Weise Abschied von seinem still geborenen Sohn. "Mein liebes Matti-Baby, gestern am 11. April um 10:30 Uhr habe ich dich zusammen mit deinem Papa und anderen liebevollen Menschen an meiner Seite zur Welt gebracht", trauert Claudia auf Instagram und fährt fort: "Zumindest deinen Körper, denn deine Seele ist schon lange bei den anderen Sternenkindern im Himmel angekommen und hüpft mit ihnen von Stern zu Stern."

Der Schmerz über den Verlust ihres Babys sitzt tief und lässt sich offenbar nur schwer in Worte fassen. Dennoch findet Claudia positive Worte und lässt die schönsten Momente ihrer Schwangerschaft noch einmal Revue passieren. "Fast zehn Monate hast du in meinem Bauch gelebt und jeden Tag so, so viel herumgetobt und gestrampelt und auf alle unsere Worte und Bauchstreichler reagiert", erinnert sie sich zurück und betont: "Wir lieben dich so unendlich sehr. Eigentlich wollten wir schon ganz bald mit dir die Welt erkunden, ganz viel von dir lernen und dir beim Großwerden zusehen." Auch wenn das jetzt nicht mehr möglich sei, werde Matti immer den größten Platz in ihren Herzen haben.

Erst vor wenigen Tagen machte das Paar die tragische Erfahrung im Netz öffentlich. "Einen Grund kennen wir nicht, sein Herz hat einfach aufgehört zu schlagen", erklärten Claudia und Robert und gewährten ihrer Community dabei einen tiefen Einblick in ihr Inneres: "Wenn einem das Schlimmste im Leben passiert, was überhaupt passieren kann, dann weiß man nicht, was oder wie man es sagen soll. Unser Herz wurde uns rausgerissen und wir stehen wirklich neben uns."

Instagram / freiheitimgepaeck Robert und Claudia mit ihrem verstorbenen Baby

Instagram / freiheitimgepaeck Claudia und Robert posieren mit Kinderwagen

