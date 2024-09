Freiheitimgepaeck erleidet nach Totgeburt erneut Rückschlag

Das Influencerpaar "Freiheitimgepaeck" muss erneut einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Erst im April dieses Jahres machten sie öffentlich, dass ihr ungeborenes Kind elf Tage vor der Geburt im Mutterleib verstorben ist. Wie Claudia und Robert nun verkünden, erleiden sie auf ihrer Kinderwunschreise einen weiteren Rückschlag: In einem Reel auf Instagram ist zu sehen, wie die Influencerin einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält. Daraufhin fällt sich das Paar glücklich in die Arme. Doch leider ist es nicht so, wie es in dem Video scheint. Wie sie erklären, sei die Schwangerschaft "nicht intakt": "Nach Mattis Tod kann uns nichts mehr umhauen, trotzdem hatten wir die letzten zwei Wochen die Hoffnung auf einen kleinen Regenbogen. Stattdessen hat sich die Schwangerschaft als nicht intakt rausgestellt. Es gibt noch immer kein Baby, nur eine Fruchthöhle."

Die Hoffnung aufgeben möchten das Pärchen aber nicht. "Es könnte sein, dass sich noch etwas entwickelt, aber das ist inzwischen sehr unwahrscheinlich", erklären sie in ihrem langen Statement. Die letzten zwei Wochen seien sie voller Glück und Hoffnung gewesen, doch die Realität habe ihnen letzten Endes einen Strich durch die Rechnung gemacht: "Wir sind sehr genervt vom Leben, vom Warten, aber wir lassen den Kopf nicht hängen und sehen jetzt, wie es in den nächsten Tagen weitergeht." Resignieren wollen die beiden also auf keinen Fall. "Aller guten Dinge sind drei, oder nicht? Unser Glück wird noch kommen, das wissen wir ganz sicher", beenden sie die Erklärung voller Hoffnung.

Vor rund fünf Monaten machten Robert und Claudia ihren schweren Verlust auf Instagram öffentlich. "Einen Grund kennen wir nicht, sein Herz hat einfach aufgehört zu schlagen", berichteten sie damals und ergänzten: "Wenn einem das Schlimmste im Leben passiert, was überhaupt passieren kann, dann weiß man nicht, was oder wie man es sagen soll." Im Juli äußerten sie sich erneut dazu, woran ihr Sohn gestorben ist. "Plötzlicher Kindstod im Mutterleib oder intrauteriner Fruchttod nennt man es, wenn es keinen Grund gibt – so wie es übrigens bei vielen stillen Geburten der Fall ist. Sein Herz hat einfach aufgehört zu schlagen. Nach wunderschönen 39 gemeinsamen Wochen", erklärten die beiden.

Anzeige Anzeige

Instagram / freiheitimgepaeck Claudia und Robert von Freiheitimgepaeck, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / freiheitimgepaeck Claudia und Robert, Influencer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige