Regenbogenbaby: Freiheitimgepaeck begrüßt Noah auf der Welt

Claudia und Robert, bekannt als das Influencer-Duo Freiheitimgepaeck, haben kürzlich wunderbare Neuigkeiten mit ihrer Community geteilt: Ihr Sohn Noah ist gesund auf die Welt gekommen. Mit einem entzückenden Foto auf Instagram verkündeten sie die Geburt ihres kleinen Wunders. Noah misst 56 Zentimeter, wiegt stolze 4090 Gramm und bringt seine Eltern zum Strahlen. "Wir sind einfach nur sprachlos und könnten nicht glücklicher sein", schwärmten sie zu dem rührenden Post. Der Name des kleinen Wonneproppens hat für das Paar eine ganz besondere Bedeutung. "Er heißt Noah, was so viel bedeutet wie 'der Beruhigende' und 'der Trostbringende'. Kein Name der Welt hätte besser zu uns gepasst", erklärten sie gerührt.

Die Fans der beiden feiern das tolle Ereignis mit tausenden Glückwünschen in den Kommentaren. Unter den Gratulanten befinden sich auch befreundete Influencer wie HealthyMandy (30), die überglücklich "Gänsehaut! Herzlichen Glückwunsch. Genießt die Zeit" kommentierte. Aber auch die Fans des Paares sind aufgrund der zuckersüßen Nachrichten komplett aus dem Häuschen. "Wir freuen uns so doll für euch zwei. Ihr verdient nur das Allerbeste!", "Oh mein Gott, endlich! Herzlichen Glückwunsch zur Geburt und alles Liebe für euch" und "Was für wunderschöne Nachrichten", lauteten drei weitere begeisterte Nachrichten an die stolzen Eltern.

Die wunderschönen Neuigkeiten folgen auf eine schwere Zeit. Im April 2024 starb Claudia und Roberts Sohn Matti nur wenige Tage vor seinem errechneten Geburtstermin. Das schlimme Ereignis riss dem Ehepaar den Boden unter den Füßen weg. Im September konnten sich die beiden dann aber über positive Nachrichten freuen: Sie erwarteten erneut Nachwuchs. "Heute – ein Jahr [nach Mattis Tod] – stehen wir hier mit Mattis kleinem Bruder in meinem Bauch und freuen uns so sehr auf seine Geburt und hoffen, dass dieses Mal alles gut bleiben wird", schrieben sie an Mattis erstem Todestag voller Hoffnung auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / freiheitimgepaeck Baby Noah von Freiheitimgepack

Anzeige Anzeige

Instagram / freiheitimgepaeck Claudia und Robert von Freiheitimgepaeck, Influencer

Anzeige Anzeige