Freiheitimgepäck-Paar teilt Todesursache ihres Sohnes Matti

Claudia und Robert von Freiheitimgepäck mussten vor ein paar Monaten einen schlimmen Verlust durchmachen: Der Sohn des Influencerpärchens starb im Mutterleib. Nun ist bekannt, woran ihr Baby gestorben ist. "Wir haben inzwischen die Ergebnisse aus der Obduktion und wissen den Grund, warum Matti gestorben ist… oder eigentlich auch nicht, denn es gibt keinen Grund", schreiben die zwei auf Instagram und erklären weiter: "Plötzlicher Kindstod im Mutterleib oder intrauteriner Fruchttod nennt man es, wenn es keinen Grund gibt – so wie es übrigens bei vielen stillen Geburten der Fall ist. Sein Herz hat einfach aufgehört zu schlagen. Nach wunderschönen 39 gemeinsamen Wochen."

Der plötzliche Verlust ihres Kindes ist für die beiden hart. Doch mittlerweile haben sie offenbar einen Weg gefunden, damit umzugehen. "Wir akzeptieren inzwischen deinen Weg, kleiner Bär und sind dankbar, dass du da oben niemals Schmerz, Krankheit oder sonstiges Negatives erleben muss", betonen Claudia und Robert unter ihrem Post. Dazu teilen sie einen herzzerreißenden Zusammenschnitt von Videos, die sie im Laufe ihrer Schwangerschaft zeigen.

Im April hatte sich das Pärchen von seinem Sohn verabschieden müssen. Im Netz berichteten die zwei damals in tiefer Trauer: "Wenn einem das Schlimmste im Leben passiert, was überhaupt passieren kann, dann weiß man nicht, was oder wie man es sagen soll. Unser Herz wurde uns rausgerissen und wir stehen wirklich neben uns."

Instagram / freiheitimgepaeck Claudia und Robert, Influencer

Instagram / freiheitimgepaeck Claudia und Robert posieren mit Kinderwagen

