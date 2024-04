Süßes Babyfoto: Julianne Moore gratuliert Liv zum Geburtstag

Julianne Moore (63) gratuliert ihrer Tochter Liv Freundlich (21) zum Ehrentag! Anlässlich ihres Geburtstages teilt die Schauspielerin gleich mehrere Schnappschüsse auf Instagram und verfasst einige liebevolle Zeilen. "Alles Gute zum 22. Geburtstag, Liv. Du bist nicht mehr klein, aber du wirst immer mein Baby sein. Ich liebe dich so sehr!", kommentiert sie ihren Beitrag und fügt schwärmerisch hinzu: "Danke, dass du die Tochter meiner Träume bist. Ich freue mich so sehr auf alles, was dir dieses Jahr bringen wird."

Die Bilder sind Erinnerungen an verschiedene Momente aus dem Leben der "Lieber verliebt"-Darstellerin: Auf einem Foto trägt Liv eine Sonnenbrille und macht ein Duckface, auf einem weiteren strahlt sie in einem Restaurant in die Kamera und eine dritte Aufnahme zeigt die 22-Jährige mit einer glitzernden Geburtstagskrone aus Plastik. Außerdem teilt Julianne ein zuckersüßes Erinnerungsfoto, auf dem ihre Tochter als Baby abgebildet ist und ihrer Mama einen dicken Schmatzer gibt!

Was einigen Fans der Social-Media-Plattform nicht unbemerkt bleibt, ist die verblüffende Ähnlichkeit zwischen der "Die Tribute von Panem"-Bekanntheit und Liv. "Sie sieht aus wie du!", fällt einem Nutzer auf und ein weiterer stimmt zu: "Zwillinge!" Die optische Gemeinsamkeit des Mutter-Tochter-Duos ist bereits seit vielen Jahren Thema – und zwar immer dann, wenn Julianne Schnappschüsse der beiden teilt oder die zwei Frauen gemeinsam auf Events glänzen. Damals scherzte ein User des Onlineportals sogar über eines der Fotos: "Das ist einfach krass. Da hat dich jemand geklont!"

Anzeige Anzeige

Instagram / juliannemoore Julianne Moore mit ihrer Tochter Liv Freundlich

Anzeige Anzeige

Getty Images Julianne Moore mit ihrer Tochter Liv Freundlich, Schauspielerinnen

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu dem Babyfoto von Liv mit ihrer Mama Julianne? Zuckersüß! Das ist eine wundervolle Erinnerung. Na ja. Ich mag es nicht, wenn Fotos von Babys ins Netz gestellt werden. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de