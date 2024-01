20 Jahre verheiratet: Julianne Moore verrät ihr Ehegeheimnis

Julianne Moore (63) weiß, worauf es in einer glücklichen Ehe ankommt. Die Schauspielerin kann neben ihrer erfolgreichen Karriere auch auf ihr Privat- und Familienleben mächtig stolz sein: Die Oscarpreisträgerin hat mit ihrem Ehemann Bart Freundlich (53) zwei Kinder. Der Filmregisseur und die "Still Alice"-Darstellerin hatten sich 2003 ewige Treue geschworen und sind seitdem glücklich. Julianne verrät, was das Geheimnis für ihre lange Beziehung ist.

Im Interview mit Harper's Bazaar UK schilderte die 63-Jährige, dass es wichtig sei, viel Zeit mit seinem Partner zu verbringen: "Eine Sache ist, nicht zu viel Zeit getrennt zu verbringen. Man kann nicht in das Leben eines anderen eintauchen, wenn man nicht dabei ist." Laut der zweifachen Mutter sei es wichtig, "präsent" zu sein. Bart und Julianne haben die gleichen Werte, an die sie sich auch halten: "Wir lieben es, zu Hause zu sein. Wir lieben die Familienzeit mit unseren Kindern, miteinander und mit unserem Hund, und wir lieben es, gemeinsam Filme zu sehen und gemeinsam zu kochen und zu essen."

Die Zeit mit ihren Liebsten ist Julianne tausendmal lieber als ein Red-Carpet-Event, wie beispielsweise die Oscars. In der "The Graham Norton Show" hatte Julianne erklärt, dass sie sich die Verleihung auch durchaus vom Sofa aus anschauen würde, wenn sie für keinen Goldjungen nominiert ist.

