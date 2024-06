Julianne Moore ist stolz auf Uni-Abschluss ihrer Tochter Liv

Liv Freundlich (22) hat ihren Abschluss in der Tasche! Gemeinsam mit zahlreichen anderen Absolventen nahm sie auf dem Campus der Northwestern University ihr Zeugnis entgegen. Neben Papa Bart Freundlich (54) und ihrem Bruder Caleb durfte natürlich auch Mama Julianne Moore (63) an Livs Ehrentag nicht fehlen. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die "Crazy, Stupid, Love"-Darstellerin einige Einblicke in die Feierlichkeiten und gratuliert ihrer Tochter zu dem großen Meilenstein. "Diese kluge, wunderbare, schöne und einfühlsame junge Frau hat ihren Abschluss an der Northwestern University gemacht", verkündet die zweifache Mutter unter ihrer Bilderreihe, die verschiedene Momente von Livs Zeugnisvergabe zeigt. "Wir platzen vor Stolz, Liv – herzlichen Glückwunsch zu deiner Leistung. Wir lieben, lieben, lieben dich", schreibt sie weiter.

Auch in der Kommentarspalte häufen sich die Glückwünsche für Juliannes Tochter. Zahlreiche Fans gratulieren der Absolventin und spielen auf die unverkennbare Ähnlichkeit des Mutter-Tochter-Duos an. "Oh mein Gott, sie sieht genau so aus wie du! Glückwunsch", schreibt ein Social-Media-User. In einem weiteren Kommentar schwärmt eine Freundin der "Still Alice"-Darstellerin: "Herzlichen Glückwunsch! Ich weiß noch, als sie jung war und ich erwähnte, dass sie dir ähnlich sieht, und du erzählt hast, dass du deiner Mutter auch so ähnlich gesehen hast. Offenbar gibt es eine Reihe von schönen, starken Frauen." Auch das dänische Supermodel Helena Christensen (55) ist unter den Gratulanten: "Herzlichen Glückwunsch an deine kluge, lustige, freundliche und schöne Tochter."

Julianne scheint Gefallen daran gefunden zu haben, wichtige Familienereignisse im Netz zu dokumentieren. Auch zu ihrem 22. Geburtstag widmete die Die Tribute von Panem-Bekanntheit ihrer Tochter einen süßen Beitrag auf der Social-Media-Plattform. "Alles Gute zum 22. Geburtstag, Liv. Du bist nicht mehr klein, aber du wirst immer mein Baby sein. Ich liebe dich so sehr!", lauteten Juliannes liebevolle Worte.

Instagram / juliannemoore Liv Freundlich im Juni 2024

Instagram / juliannemoore Julianne Moore mit ihrer Tochter Liv Freundlich

