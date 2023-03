Lange Wartezeit: Diese Stars bekamen erst spät einen Oscar

Nicht jeder Hollywoodstar bekommt einen Oscar – und manche warten Jahre. Der Countdown zur Oscar-Verleihung 2023 hat begonnen. Sonntagnacht wird der begehrteste Filmpreis wieder an die besten Leistungen in der Filmbranche vergeben. Und manche der großen Promis waren tatsächlich noch nie nominiert. So zum Beispiel Jamie Lee Curtis (64), die sogar richtig überrascht war. Andere Stars wiederum mussten nach der ersten Nominierung jahrelang auf eine Auszeichnung warten.

Fast schon legendär war die Wartezeit von Leonardo DiCaprio (48). Der Hollywoodschauspieler wurde 1994 zum ersten Mal für seine Rolle in "Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa" nominiert. Den Goldjungen bekam er aber erst 22 Jahre später, als er die Hauptrolle in "The Revenant" übernahm. Ähnlich ging es auch Leos Titanic-Kollegin Kate Winslet (47). Sie bekam erst 2009 einen Oscar für ihre Rolle in "Der Vorleser", nachdem sie erstmals 1996 als "Beste Nebendarstellerin" im Rennen war. Ähnlich lange wartete auch Julianne Moore (62) auf ihren Oscar. Zwölf Jahre liegen zwischen der ersten Nominierung und der ersten Auszeichnung.

Dass manche Hollywood-Größen wirklich lange auf ihren Oscar warten müssen, beweisen auch Al Pacino (82) und Anthony Hopkins (85). Al ist vor allem für seine Rolle in "Der Pate" bekannt, für die er zum ersten Mal nominiert wurde. Ausgezeichnet wurde er aber erst 20 Jahre später. Anthony begann seine Karriere in den 60ern, bei den Oscars wurde er aber erst 1992 bedacht, nachdem "Das Schweigen der Lämmer" in die Kinos kam. Bei seiner ersten Nominierung konnte er auch gewinnen, doch die nächste Auszeichnung folgte erst 2021.

