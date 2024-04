Übertreibt Nico Legat bei "Prominent getrennt" schon jetzt?

Mit der zweiten Folge der aktuellen Staffel ist nun auch Nico Legat (26) bei Prominent getrennt zu sehen – doch schießt der Sohn von Thorsten Legat (55) etwa schon jetzt über das Ziel hinaus? Nach der ersten Challenge scheint Nico ziemlich zufrieden mit sich und seiner Leistung zu sein, dass er direkt zur Flasche greift, um das zu feiern: "Ich saufe mir jetzt so den Arsch voll. Ich werde jetzt so saufen." Doch bei dem einen Glas soll es nicht bleiben. "Ich bin extrem horny. Das wird gefährlich. Ich habe kurzzeitig Bock auf meine Ex gehabt. Bei mir wird es gefährlich", lacht er nach einem weiteren Schluck. Doch nicht nur an seiner Verflossenen scheint Nico kurzzeitig Interesse gefunden zu haben...

"Die Mädels sind sehr interessant. Also ich muss sagen: Chiara (26), Kim Virginia (28), Sandra (31)... Die dürften alle neben mir schlafen", grinst Nico betrunken im Interview. Aber auch Melina kommt der ehemalige The 50-Kandidat näher – diese ist davon aber alles andere als begeistert. "Ich habe einen gewissen Space, da hast du nicht hinzugehen – und das finde ich schwierig", gibt die Love Island-Beauty später zu. Aber auch Mitkandidat Tommy scheint von Nicos Verhalten nicht viel zu halten: "Die Kommentare sind manchmal schon zu viel."

In dem beliebten Reality-TV-Format kämpfen Ex-Paare um das hohe Preisgeld – so auch Nico mit seiner Verflossenen Sarah Liebich. Die beiden hatten sich vergangenes Jahr getrennt, nachdem der Promispross seine Freundin vor laufenden Kameras bei Temptation Island betrogen hatte. Dementsprechend fiel die Wiedersehensfreude eher bedeckt aus. "Irgendwie hast du dich ein bisschen verändert. Irgendetwas ist anders...", fällt dem Realitystar auf, woraufhin Sarah lediglich entgegnet: "Ja, ich habe dich nicht mehr. Ich habe ein Glow-Up bekommen." "Nico ist ein armes Würstchen", wettert die gelernte Bankkauffrau außerdem im Interview, erklärt aber dennoch, warum sie noch einmal mit ihrem Ex vor der Kamera steht: "Das ausschlaggebende Argument, hier teilzunehmen [ist], dass ich eben nicht nur die betrogene Ex von irgendeinem Z-Promi-Söhnchen bin."

Temptation Island, RTL+ Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidat

RTL Sarah Liebich und Nico Legat bei "Prominent getrennt"

