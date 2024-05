Comeback: König Charles ist bestens gelaunt bei Audienz!

König Charles (75) III. lässt sich nicht unterkriegen. In der vergangenen Woche verkündete der britische Königspalast, dass der Monarch künftig wieder öffentliche Termine wahrnehmen wird. Am 30. April war es dann so weit. Zusammen mit seiner Frau Königin Camilla (76) besuchte er ein Krebszentrum. Einen Tag später stand auch schon das nächste Vorhaben auf seinem royalen Zettel. Im Buckingham Palace begrüßte Charles einige Gäste, darunter den König von Lesotho. Dabei machte er in seinem dunkelgrauen Anzug einen recht fitten und gut gelaunten Eindruck.

Dass Charles wieder arbeitet, erfreut seine Fans. Doch seine Gattin soll über diesen Schritt eher beunruhigt gewesen sein. Deswegen erklärte die Königsgemahlin nach dem Besuch des Macmillan Cancer Centre der University College Hospitals, wie The Sun berichtete: "Ich habe versucht, ihn zurückzuhalten." Doch offenbar ließ sich der 75-Jährige nicht abhalten und kehrte dennoch an seine Arbeit zurück. Auch er hatte sich angeregt mit den Patienten unterhalten. Dabei verriet er, wie er sich aktuell fühlt: "Mir geht es gut, vielen Dank, nicht allzu schlecht."

Charles wird seit einer Krebsdiagnose ärztlich behandelt. Bei seinem ersten Termin seit Langem hatte er auch verraten, dass er im Vorfeld medizinisch versorgt wurde. Laut eines Sprechers des Palastes sollen seine Ärzte mit den Fortschritten der Behandlungen sehr zufrieden sein. Genaue Details, beispielsweise ob Charles eine Chemotherapie bekommt, sind nicht bestätigt.

Getty Images Königin Camilla und König Charles im April 2024

Getty Images König Charles und Königin Camilla im University College Hospital Macmillan Cancer Centre, 2024

