Sima Milena steigt für Fame Fighting Challenger in den Ring

Bei Fame Fighting Challenger treten schon bald 16 Realitystars gegeneinander an, um sich für das eigentliche Boxevent im November zu qualifizieren. Veranstalter Eugen Lopez veröffentlichte schon einige Sternchen, die sich dem Fight vor einem großen Publikum stellen werden. Nun wächst diese Runde um Sima Milena. Auf dem offiziellen Instagram-Profil des Events wird bekannt gegeben: "Sima Milena aus Goch, bekannt aus Instagram, kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach."

Das ist nicht das erste Mal, dass die Fitnessinfluencerin in den Ring steigt. Bereits im November kämpfte sie gegen Julia Römmelt (30), weil deren eigentliche Gegnerin Alexa Breit kurzfristig abgesagt hatte. Damals verlor sie nach der dritten Runde, ging aber auch ohne Vorbereitung in den Kampf. Nun will Sima alles daran setzen, dass sie dieses Mal gewinnt. Gegen wen sie antreten wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Es steht fest, dass Jakub Merlan-Jarecki (28), Bocc Özsu, Bobby Chamberz und Leon Legat im Mai für Fame Fighting Challenger kämpfen werden. Sima ist neben Lena Schiwiora (27) und Evi (29) bereits die dritte Frau im Bunde, die in den Ring steigen wird. Auch bei ihnen steht noch nicht fest, wer ihre Gegner sein werden.

Instagram / bysimamilena Sima Milena, Influencerin

Instagram / bysimamilena Sima Milena, Fitnessinfluencerin

