So heftig kracht es bei der Fame-Fighting-Pressekonferenz!

In zwei Tagen steigen neben 14 anderen Realitystars Laura Peuker und Sima Milena bei Fame Fighting Challenger gemeinsam in den Ring! Eigentlich schien es bisher so, als sei der Boxkampf für die zwei Reality-TV-Bekanntheiten vor allem eine sportliche Herausforderung, doch bei der Fame-Fighting-Pressekonferenz kracht es nun gewaltig zwischen den beiden Frauen, wie Bild berichtet. Der Grund: Ein von Sima veröffentlichtes YouTube-Video, das für Konkurrentin Laura eine Grenze überschreitet. In dem Clip der Blondine ätzt der Trainer über die Gegnerin: "Wir hauen dich behindert." Ein Satz, der für Laura nicht tolerierbar ist. Für die ehemalige Temptation Island-Verführerin ist klar: Diesen geschmacklosen Witz hat ihre Gegnerin absichtlich in das Video hineingeschnitten.

Sima bestreitet den Vorwurf und entschuldigt sich noch während der Pressekonferenz bei der 23-Jährigen. Doch damit ist das Thema noch nicht vom Tisch. Kurz darauf wird ein Video von Veranstalter Eugen Lopez gepostet, in dem er Laura bei den Vorbereitungen für den großen Boxkampf begleitet. Auch Lauras Coach trifft während des Trainings heftige Aussagen wie: "Die [Laura] wird die [Sima] killen." Zunächst lässt sich die Freundin von Jonny Jaspers nicht auf diese Aussagen ein, wenig später meint sie jedoch: "Ich mag diese Ausdrücke eigentlich nicht. Aber jetzt kille ich die."

Der Videoausschnitt von Laura macht ihre Konkurrentin sprachlos. "Mir ist im ersten Moment alles aus dem Gesicht gefallen. Ich dachte kurz, ich höre nicht richtig", erklärt sie gegenüber dem Blatt. Die Influencerin findet Lauras Verhalten heuchlerisch. Auf Anfrage der Zeitung sei der Spruch laut Laura jedoch aus dem Affekt entstanden. Zwischen all den Differenzen sind sich die Realitystars wohl nur bei einer Sache wirklich einig: "Freundinnen werden wir keine mehr."

Instagram / laura__pkr Laura Pkr, ehemalige "Temptation Island"-Verführerin

Instagram / bysimamilena Sima Milena, Influencerin

