Frauenpower: Sie ist die Erste bei Fame Fighting Challenger

Die erste Kandidatin für die Fame-Fighting-Quali steht fest! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das aufsehenerregende Boxevent in die nächste Runde geht. Im November ist es wieder so weit – vorher steht aber noch eine andere Veranstaltung auf dem Plan: Bei Fame Fighting Challenger treten 16 Realitystars gegeneinander an, die sich so ein Ticket für den großen Kampf Ende des Jahres sichern können. Auf Instagram geben der Veranstalter Eugen Lopez und Bild nun die erste Teilnehmerin im Leichtgewicht bekannt: "Lena Schiwiora aus Oberhausen, bekannt aus Temptation Island, kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach."

Viele Fans der Kampfveranstaltung sind davon offenbar sehr begeistert. "Ich freue mich so! Gib alles und mach deine Gegnerin fertig" und "Ahh, wie toll! Ich mag sie total gerne", heißt es in den Kommentaren. Auch ihre Freundin Yeliz Koc (30) ist schon Feuer und Flamme. "Yeah", freut sich die Influencerin. Manche sind hingegen noch etwas skeptisch. "Das ist doch nicht euer Ernst?", beschwert sich ein User. Ein anderer schreibt: "Oh man."

Eugen Lopez hatte unter anderem auch Stefan Raab (57) ein Angebot gemacht, am Fame Fighting teilzunehmen – immerhin hatte der Entertainer seinen Final Fight gegenüber Regina Halmich (47) angekündigt. Der einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer erzählte gegenüber Promiflash: "Wenn dieser Kampf stattfindet, würde ich den natürlich gerne bei uns stattfinden lassen. Das ist ein offizielles Angebot an Stefan Raab und Regina Halmich. Wir würden den Kampf bei Fame Fighting, wenn es denn ernst ist, realisieren können." Das Duell wird nun aber knapp zwei Monate vorher ausgetragen – die Tickets sind bereits restlos ausverkauft.

Joyn / Richard Hübner "Reality Backpackers"-Kandidatin Lena Schiwiora

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora im Mai 2023

