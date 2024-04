Diese Frauen werden sich beim Fame Fighting gegenüberstehen

Sima Milena und Laura Peuker fahren ihre Krallen aus! Bei Fame Fighting Challenger steigen sie gegeneinander in den Ring und werden beweisen können, wer die fittere von beiden ist. Für die Fitnessinfluencerin Sima wird das allerdings nicht der erste Kampf sein, denn sie kämpfte bereits im November gegen Julia Römmelt (30), verlor damals aber nach der dritten Runde. Zu ihrer Verteidigung: Sie trat damals ohne große Vorbereitung an, weil die eigentliche Gegnerin von Julia kurzfristig absagte und Sima spontan ihren Platz einnahm. Jetzt bekommt sie eine zweite Chance mit deutlich mehr Training. Am 24. Mai kann der Kampf bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach verfolgt werden.

Die Fans stellen sich vor allem eine Frage: Welche offene Rechnung haben die beiden noch miteinander zu begleichen? Unter dem offiziellen Post des Events auf Instagram kommentieren die Follower schon fleißig den Namen ihrer Favoritin. Viele schreiben: "Team Laura" oder "Ach, das wird einfach, Laura". Aber auch Sima wird angefeuert. Einige drücken ihren Rückhalt in Form von Raketen-Emojis aus.

Neben den beiden Mädels stehen aktuell noch zwei weitere Paare fest, die gegeneinander in den Ring steigen werden. Zum einen die zwei Love Fool-Kandidaten Giuliano Lorenzo Hediger und Franco Klepac und zum anderen die Ex-Love Islander Alessandra Wichert (27) und Evi Maria (29).

