"Fame Fighting": Sima Milena kämpft ganz ohne Vorbereitung

Weiß sie, worauf sie sich einlässt? Bei "Fame Fighting" hauen sich demnächst mehr oder weniger berühmte TV-Gesichter die Fäuste um die Ohren. Auch mit dabei ist die Influencerin Sima Milena. Dabei sollte sie ursprünglich gar nicht in den Ring steigen. Nachdem Julia Römmelt (29) den Kampf jedoch aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatte, musste schnellstmöglich Ersatz her. Doch könnte sich das nun rächen: Sima stellt sich ihrer Kontrahentin ohne jegliches Training.

"Das war richtig spontan und es ist mega crazy", sagt die 27-Jährige gegenüber Bild. Ein richtiges Training habe sie demnach bisher auch nicht absolvieren können: "Ich habe nur just for fun in der Garage in den Boxdummy geboxt. [...] Aber nie mit Ahnung oder Plan." Statt dann die letzten Stunden vor dem Kampf noch zur Vorbereitung zu nutzen, habe sie "ganz andere Sachen zu erledigen. Ich musste mich komplett einkleiden, Maße checken und so weiter. Ich hatte noch nicht einmal Handschuhe", erklärt sie weiter. Trotzdem ist Sima guter Dinge. "Jetzt ziehe ich es durch", meint sie zuletzt.

Doch ist die Fitness-Influencerin nicht die einzige, die in den Ring steigt. Nach viel Drama und langem Hin und Her treffen auch Luigi Birofio (24) und Can Kaplan aufeinander. Den Kampf hatte der Freund von Walentina Dororina zuvor plötzlich abgesagt. Auf Instagram erklärte Can dann jedoch: "Ich habe jetzt entschieden, den Kampf trotzdem anzutreten."

