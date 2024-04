Sumo-Legende Akebono ist im Alter von 54 Jahren verstorben!

Die Welt trauert um eine Legende. Fans müssen Abschied von Akebono (54) nehmen – der Sumoringer ist tot und wurde gerade mal 54 Jahre alt. Die traurige Nachricht über seinen Tod bestätigt seine Familie in einem offiziellen Statement, das TMZ vorliegt. Demnach soll der gebürtige Hawaiianer Anfang des Monats in Tokio an Herzversagen verstorben sein. Sie fügten hinzu, dass er in einem örtlichen Krankenhaus behandelt wurde, als er friedlich einschlief.

Die Trauer über das Ableben der Sumo-Größe ist immens. Unter anderem zeigt Rahm Emanuel, der US-Botschafter in Japan, seine Anteilnahme auf X. Laut ihm habe Akebonos Talent "die kulturellen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und seiner Wahlheimat gestärkt, indem es uns alle durch den Sport vereint hat". Zudem fügt er hinzu: "Ich spreche seiner Familie und seinen Freunden sowie allen Sumofans mein aufrichtiges Beileid aus."

Akebono wuchs in Hawaii auf. Sein internationaler Durchbruch gelang ihm allerdings erst, nachdem er in den Achtzigerjahren nach Tokio gezogen war. Der erste Erfolg ließ ab dann nicht lange auf sich warten: 1993 gewann er seine erste große Meisterschaft. Im Laufe seiner Karriere schnappte sich der Profisportler diesen Titel insgesamt elfmal. 2001 zog er allerdings aus dem Ring zurück.

Getty Images Akebono, Sumoringer

Getty Images Akebono im Jahr 1995

