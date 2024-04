Bewusstlos aufgefunden: K-Pop-Star Park Bo Ram (30) ist tot

Die K-Pop-Welt trauert um Park Bo Ram. Wie unter anderem das Magazin Times of India berichtet, bestätigt das Management der Sängerin ihren Tod mit gerade einmal 30 Jahren. "Park Bo Ram hat uns am späten Abend des 11. Aprils plötzlich verlassen. Wir sind zutiefst betrübt, dass wir ihren Fans diese plötzliche Nachricht überbringen müssen", heißt es in einem offiziellen Statement. Sowohl eine Totenwache als auch die Beerdigung liegen in der Hand der Familie und werden nur in Absprache organisiert. Die Todesursache sei derzeit noch nicht geklärt, doch die zuständigen Behörden ermitteln.

Auch wenn die Ursache noch ungeklärt ist, konnte die Polizei derweil wohl die ersten Details der Umstände feststellen. Wie das Portal All K-Pop berichtet, bestätigen die Beamten der Polizeistation Namyangju, dass Park Bo Ram in der Nacht zu Donnerstag mit Freunden unterwegs war. Die gebürtige Südkoreanerin und ihre Freunde seien auf einer Party gewesen. Dort sei sie gegen 21:55 Uhr zur Toilette gegangen. Doch als sie offenbar nicht zurückkehrte, habe man nach ihre gesehen und sie bewusstlos vorgefunden. Der Notdienst habe sie dann in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nur wenige Stunden später für tot erklärt wurde.

Park Bo Ram feierte ihren Durchbruch als Musikerin, als sie 2010 an der Talentshow "SuperStar K2" teilnahm. Sie wurde nicht nur für ihre Stimme, sondern auch für ihre Präsenz auf der Bühne gefeiert. 2014 eroberte ihr erster Solosong "Beautiful" die Charts. Erst im Februar dieses Jahres feierte sie ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum und plante, ein neues Album zu veröffentlichen. Außerdem kam bereits eine neue Single auf den Markt – das Duett mit dem K-Pop-Star Huh Gak namens "I Hope".

Getty Images Park Bo Ram, südkoreanische Sängerin

Instagram / ramramram2 Park Bo Ram, K-Pop-Star

