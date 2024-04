Nach Scheidung: Isla Fisher beim Dreh mit George Clooney!

Die Welt dreht sich weiter! Nach der plötzlichen Bekanntgabe ihrer Scheidung ist Isla Fisher (48) wieder zurück am Set. Laut Bildern, die Daily Mail vorliegen, wurde die zweifache Mutter wieder bei der Arbeit in London gesichtet. Zwischen den Szenen genehmigte sich Isla eine kurze Pause, während ein Crew-Mitglied ihr Make-up auffrischte. Die Schauspielerin trug ein Kleid mit Paisleymuster und eine Blume in ihrem gewellten Haar. Ihr Co-Star George Clooney (62) war ebenfalls vor Ort und wartete in einem weißen Anzug auf die Fortsetzung der Dreharbeiten im Wald. Obwohl über Noah Baumbachs (54) Film "Jay Kelly" noch nicht viel bekannt ist, finden die Dreharbeiten in New York und London statt. Diese sollen jedoch im kommenden Mai abgeschlossen sein.

Neben Isla und George werden auch Hollywoodstars wie Adam Sandler (57), Laura Dern (57), Jim Broadbent (74) und Billy Crudup eine Rolle in der dramatischen Komödie spielen. Patrick Wilson, der ebenfalls im Film zu sehen sein wird, kam später auch zu den Dreharbeiten im Wald dazu. Der Inhalt des Streifens wird laut What's On Netflix streng unter Verschluss gehalten, aber er soll eine "lustige und emotionale" Coming-of-Age-Geschichte erzählen.

In den vergangenen Wochen gab Isla nach 14 Jahren Beziehung mit Sacha Baron Cohen (52) ihre plötzliche Trennung via Instagram-Story bekannt. Ob eine Scheidung im Raum steht, ist noch nicht klar. Laut Insidern der britischen Presse soll die "Now You See Me"-Darstellerin im Jahr 2022 aber einen Anwalt aufgesucht haben. Auch der gegenwärtige Skandal zwischen Sacha und Rebel Wilson (44) soll ein sensibles Thema gewesen sein. Eine Quelle erzählte The Sun, dass sich Isla für die Behauptungen in Rebel Wilsons Buch sehr geschämt habe.

Getty Images Adam Sandler, 2024

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher 2021

