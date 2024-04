"Spider-Man"-Produzenten kannten Zendaya beim Casting nicht!

Wenn man den Namen Zendaya (27) heute hört, weiß man sofort, wer gemeint ist. Vor ein paar Jahren war das allerdings noch etwas anders. Dank ihrer Zeit bei Disney hatte die Schauspielerin zwar schon eine etablierte Karriere im TV-Business, aber der Großteil ihrer Fans war noch im Teenie-Alter. Als der "K.C. Undercover"-Star im Jahr 2015 für die Rolle der M.J. in "Spider-Man: Homecoming" vorsprach, war es demnach auch nicht ihre Bekanntheit, die die Produzenten überzeugte. Wie Filmregisseurin Amy Pascal (66) gegenüber Vogue verrät: "Um ehrlich zu sein, hatten wir keine Ahnung, wer sie war. Beim Casting trug sie kein Make-up und war gekleidet wie ein ganz normaler Teenager. Sie hat so perfekt auf unsere Vorstellung der Rolle gepasst, wir mussten sie einfach dabei haben."

Wie sich herausstellte, war Zendaya die perfekte Wahl für die Rolle. Als M.J. begeisterte sie die Fans des Marvel-Franchise und durfte ihren Charakter noch in den zwei nachfolgenden Filmen verkörpern. Die Spider-Man-Filme waren für die Schauspielerin der Start in ein erfolgreiches Leben: Beruflich und anscheinend auch persönlich. Dank ihrer Verkörperung der M.J. ergatterte sie Rollen in Blockbustern wie "The Greatest Showman" und Dune, aber auch in der unglaublich erfolgreichen TV-Serie Euphoria. Auf privater Ebene waren die Superhelden-Filme ebenfalls der Start von etwas ganz Besonderem: Während der Dreharbeiten lernte Zendaya ihren jetzigen Partner Tom Holland (27) kennen. Er verkörperte in den Filmen die Hauptrolle Peter Parker. Seit 2021 sind die beiden offiziell ein Paar.

Auch ihr aktuelles Projekt verspricht jetzt schon ein Riesenerfolg zu werden, dabei ist der Streifen noch nicht mal draußen. "Challengers – Rivalen" kommt Ende April dieses Jahres in die deutschen Kinos. An der Seite von Mike Faist (32) und Josh O'Connor (33) spielt Zendaya eine verbissene Tennisspielerin, die aufgrund einer Verletzung ihre Karriere als Profi aufgeben muss. Momentan ist der Filmstar dafür auf Promo-Tour und liefert auf den roten Teppichen einen sensationellen Look nach dem anderen ab: Vom Film inspiriert, griff sie bisher in jedem Outfit den Tennissport auf.

Zendaya und Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: No Way Home"

Zendaya bei der "Challengers"-Premiere

