Top oder Flop? Zendaya trägt Pumps mit Tennisball-Absätzen!

Zendaya (27) befindet sich aktuell in Rom für die Promo-Tour ihres neuen Films "Challenger – Rivalen". Anlässlich eines Fototermins wagt sich die Schauspielerin nun in ziemlich auffälliges Schuhwerk: schneeweiße High Heels mit giftgrünen Tennisball-Absätzen! Doch nicht nur mit ihren skurrilen Pumps zieht die Freundin von Tom Holland (27) alle Blicke auf sich – sondern auch mit ihrer Robe: Neben seinen Co-Stars Josh O'Connor (33) und Mike Faist (32) posiert der Dune-Star in einem glitzernden silbernen Plissee-Minikleid im sportlichen Tennis-Look.

Bei "Challenger – Rivalen" handelt es sich um ein Sportdrama, in dem die 27-Jährige eine Frau verkörpert, die in ein Liebesdreieck zwischen zwei Tennisspielern gerät. Ihr Outfit ist daher passend an die Thematik des Streifens angelehnt. Bereits für die Premiere von "Dune" verblüffte die 27-Jährige mehrfach in ausgefallenen Kostümen, die der Atmosphäre des Werks entsprachen: Auf dem roten Teppich in London schlüpfte Zendaya beispielsweise in einen metallischen Ganzkörperanzug im futuristischen Roboter-Look und posierte selbstbewusst vor den Kameras.

Neben zahlreichen Projekten, die Zendaya zu einer erfolgreichen Karriere verhalfen, läuft offenbar auch privat alles bestens für die US-Amerikanerin. Seit 2017 soll sie mit ihrem einstigen Co-Star Tom anbandeln – ihre Liebe machten beide jedoch erst 2021 öffentlich. Ein Insider behauptete sogar gegenüber OK!, dass die beiden Spiderman-Stars mittlerweile zusammengezogen sein sollen. "Zusammenzuziehen schien einfach der natürliche nächste Schritt in ihrer Beziehung zu sein. Es fühlt sich richtig an", plauderte die Quelle aus.

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Instagram / zendaya Tom Holland und Zendaya, Schauspielerin

Wie findet ihr Zendayas Pumps mit Tennisball-Absätzen? Top! Die würde ich mir ebenfalls besorgen. Flop! Die Schuhe sind ein modischer Fauxpas. Ergebnis anzeigen



