Stefans ESC-Pläne ohne ihn: Dieter Bohlen schießt zurück

Nachdem sich Deutschland in den vergangenen Jahren beim Eurovision Song Contest immer auf den hintersten Plätzen einordnen musste, ist Stefan Raab (57) jetzt auf Rettungsmission: Er will die deutschen Musiker aus der Punktepleite holen – angefangen bei dem Vorentscheid. Auf einen wollen Stefan und sein Kollege Daniel Rosemann (43) bei ihren Plänen aber verzichten: Dieter Bohlen (70)! Doch Dieter wäre nicht Dieter, wenn er diese Spitze gegen ihn unkommentiert lassen würde. "Als wenn ich beim ESC mitmachen würde", provoziert der Poptitan mit einem Bild auf Instagram, auf dem er lässig am Steuer eines Bootes sitzt. Stefans Spitze scheint Dieter mit Humor zu nehmen. In einem weiteren Post schreibt er: "Ich habe Tränen gelacht, als ich das gelesen habe."

Der 70-Jährige scheint seine Meinung geändert zu haben, denn vor rund 15 Jahren behauptete er noch etwas ganz anderes. "Bisher bin ich noch nicht offiziell angesprochen worden. Ich bin aber natürlich bereit, mich mit der ARD hinzusetzen, Tipps zu geben und eine Strategie zu erarbeiten", erklärte Dieter in einem damaligen Interview mit Bild. Ein Song des DSDS-Urgesteins war dennoch schon auf der ESC-Bühne zu hören: 1989 performte der Sänger Nino de Angelo (60) das Lied "Flieger", das Dieter komponiert hatte. Der Song schaffte es damals auf den 14. Platz.

Doch wie wollen Stefan und Daniel Deutschland aus der ESC-Misere holen? Wie DWDL berichtete, planen die Kollegen eine Zusammenarbeit mit vier großen deutschen TV-Sendern – also mit der ARD, dem ZDF, RTL Deutschland und ProSieben. Dabei sollen drei Sender eine individuelle Show veranstalten, in der jeweils ein Gewinner gekürt wird. Die ARD soll dann das Finale austragen, bei dem entschieden wird, wer Deutschland vertritt. Ob Stefan und Daniel ihren Plan wirklich umsetzen können, ist bislang noch ungewiss – ihr Vorschlag soll aber bereits bei den jeweiligen Sendern vorliegen.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen

Getty Images Stefan Raab, Showmaster

