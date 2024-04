"Weder lustig noch geil": Olli Pocher schmäht Stefan Raab

Deutschland spricht über Stefan Raabs (57) angebliches Comeback – nur Oliver Pocher (46) und Sandy Meyer-Wölden (41) bleiben unbeeindruckt. Über Ostern kündigte Stefan mit mehreren Videos in den sozialen Medien an, er werde erneut gegen Ex-Box-Weltmeisterin Regina Halmich (47) in den Ring steigen. In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch Recycelt" ziehen die beiden Ex-Partner nun über den TV total-Star vom Leder. Der Comedian findet harte Worte: Er fand den Clip "weder besonders lustig, noch geil, noch innovativ." Sandy stimmt sofort ein. "Anstrengend, total anstrengend", seufzt das Model und fügt hinzu: "Keiner hinterfragt es, jeder repostet es. Ich hab mich geweigert." Sie vermutet, dem Entertainer sei es nach neun Jahren TV-Abstinenz wohl einfach zu langweilig geworden.

Das einstige Paar spottet weiter, sie hätten ihrer Tochter ohnehin erst einmal erklären müssen, wer der berühmte Fernseh- und Musikproduzent überhaupt sei. Das hörte sich vor wenigen Tagen allerdings noch ganz anders an: Gegenüber Bild äußerte sich Oliver deutlich wohlwollender über das große TV-Comeback. "Ich wünsche ihm beruflich viel Glück und alles Gute. Ich hoffe, dass Raab danach eine neue Sendung macht", freute er sich. Dann scherzte er in typischer Pocher-Manier: "Dann wird er jetzt das dritte Mal von Regina verkloppt."

Im Gegensatz zu Oliver und Sandy scheinen die Fans von der Rückkehr Stefans begeistert zu sein. Binnen Minuten waren die rund 15.000 Tickets für den PSD-Bank-Dome in Düsseldorf ausverkauft. Im Gespräch mit RTL verriet Regina bereits erste Details über die Veranstaltung. Auch die Profisportlerin zeigte sich enthusiastisch: "Wenn einer Show kann, dann ist es Stefan Raab. Ich weiß, dass er in dieser Hinsicht der Beste ist."

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2023

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich im März 2009 in Hamburg

