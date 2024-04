Final Fight gegen Stefan Raab: Regina Halmich verrät Details

Stefan Raab (57) liefert das Comeback des Jahres. In einer Aktion, die von vielen als Aprilscherz abgestempelt wurde, kündigte er einen Kampf gegen Regina Halmich (47) an. Tatsächlich meint der Entertainer es bitterernst – im September steigt er erneut gegen die Boxerin in den Ring. Während sich der tv total-Star in Schweigen hüllt, verrät sie ein paar Details. Tatsächlich habe sie schon vor zwei Wochen den Vertrag unterschrieben, die Planungen laufen bereits seit einer Weile. "Er wird definitiv nur für diesen einen Kampf zurückkommen. Er möchte sich ein Denkmal setzen", erklärt die einstige Weltmeisterin RTL. Sie ist sich sicher: "Ich habe Bock auf den Kampf, es wird eine geile Show."

Was genau die Zuschauer im September erwartet, weiß sie jedoch selbst nicht. "Daraus wird ein großes Geheimnis gemacht. Ich weiß es wirklich nicht und kümmere mich nur um das Sportliche", berichtet sie. Und das ist bereits in trockenen Tüchern: Der Kampf wird über maximal sechs Runden gehen und pro Runde zwei Minuten dauern. Stefan verspreche sich von dem Event einen Quotenbringer – man darf also anscheinend davon ausgehen, dass das Spektakel im Fernsehen übertragen wird. Eins steht für Regina fest: "Wenn einer Show kann, dann ist es Stefan Raab. Ich weiß, dass er in dieser Hinsicht der Beste ist."

Stefan und Regina lieferten sich bereits 2001 und 2007 einen erbitterten Kampf im Ring. Die erste Begegnung endete schmerzhaft für den Fernseh- und Musikproduzenten – die Meisterin im Fliegengewicht brach ihm die Nase. Für den neuen Kampf kehren beide Stars aus dem Ruhestand zurück: Regina gewann ihren Abschiedskampf im Jahr 2007 und zog sich danach zurück. Stefan absolvierte 2015 die letzte Schlag den Raab-Ausgabe.

Instagram / reginahalmich Regina Halmich im Dezember 2021

Getty Images Regina Halmich und Stefan Raab im März 2007 in Köln

