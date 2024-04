Boxt Stefan Raab darum ein drittes Mal gegen Regina Halmich?

Bedeutet der geplante Boxkampf zwischen Stefan Raab (57) und Regina Halmich (47) das von seinen Fans langersehnte Comeback? Wohl eher nicht, wie Bild erfahren haben will. Der TV-Star werde danach wohl weiterhin nur hinter den Kulissen wirken – allerdings habe er Großes geplant: Angeblich soll er sein eigenes Streaming-Angebot planen, das für die Handynutzung im 9:16-Hochformat geeignet sei und sich auf Unterhaltungsthemen konzentriere. Laut dem Boulevardblatt habe es wegen der Umsetzung bereits Anfragen an Produktionsfirmen gegeben.

Plant der deutsche Fernsehproduzent so auch die Übertragung seines dritten Boxkampfes gegen die ehemalige Profisportlerin? Auf diesem Weg könnte er eine Menge Zuschauer erreichen. Außerdem habe Stefan wohl auch schon eine Musik-Show geplant, die auf über das Handy gestreamt werden könne. Der Weg in den Ring am 14. September in Düsseldorf sei damit nur der Anfang, um sein geplantes Streaming-Projekt zu bewerben, habe Bild erfahren.

Stefans Kampf kann nicht nur per Live-Übertragung mitverfolgt werden – einige Fans der TV total-Bekanntheit können sich das Spektakel auch vor Ort ansehen. Der Kartenverkauf startete am 2. April um 15 Uhr über Eventim. Binnen weniger Minuten waren alle Karten ausverkauft. Nun steht also fest: Der gebürtige Kölner wird in ein paar Monaten im PSD-Bank-Dome in Düsseldorf vor rund 15.000 Gästen in den Ring steigen. Mal schauen, wer den Kampf dieses Mal für sich gewinnen kann. Beim ersten Wettkampf im Jahr 2001 hatte Regina dem Tausendsassa die Nase gebrochen. Das hielt ihn allerdings nicht davon ab, 2007 einen zweiten Versuch zu wagen – und nun noch einen dritten.

Getty Images Stefan Raab, TV-Moderator

Getty Images Regina Halmich und Stefan Raab im März 2007 in Köln

