Kylie Kelce feiert sechs Jahre Eheleben mit ihrem Jason

Kylie Kelce schwebt im siebten Himmel. Die Sportlerin geht bereits seit mehreren Jahren mit Jason Kelce (36) durchs Leben. Sie und der NFL-Star durften während ihrer Beziehung schon drei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen. 2018, ein Jahr bevor die älteste Tochter geboren wurde, krönten die Turteltauben ihr Liebesglück mit einer Heirat. Heute feiern Kylie und Jason ihren sechsten Hochzeitstag. Zur Erinnerung teilt sie auf ihrem Instagram-Account das schwarz-weiße Hochzeitsfoto des frisch vermählten Ehepaares. Sie posiert in einem eleganten Brautkleid und mit einem Schleier im Haar, den der Wind umspielt. Der Ex-Philadelphia-Eagles-Spieler glänzt hingegen in einem hellen Anzug mit weißem Hemd und gemusterter Krawatte.

Außerdem erinnert sich Kylie an die spektakuläre Zeremonie an ihrem großen Tag und das unfassbar niedliche Blumenmädchen, das den beiden auf dem Weg zum Altar bereitete: Ein grauer, langhaariger Vierbeiner mit einem grünen Kranz um den Hals marschierte wohl an zahlreichen Hochzeitsgästen vorbei, wie das Bild in ihrer Instagram-Story zeigt. Vor rund einem Monat musste sich die Familie von der Hundedame verabschieden – die Erinnerung gilt also auch ihr... "Sechs Jahre, seit wir Ja gesagt haben", schreibt sie zu ihrem Post. Und die Blondine fügt hinzu: "... mit dem tollsten Blumenmädchen überhaupt."

Im März beendete der Bruder von Travis Kelce (34) seine Karriere als aktiver Footballspieler. Wie es für ihn beruflich weitergehen soll, behielt er bislang für sich. Golf spielen scheint bei ihm an erster Stelle zu stehen, wie Kylie im "Today"-Interview verlauten ließ. "Er muss unbedingt aus dem Haus", scherzte sie und erklärte weiter: "Es geht nicht darum, dass ich will, dass er aus dem Haus geht, sondern dass er aus dem Haus gehen muss. Trotz drei kleiner Kinder wird Golf nicht ausreichen." Man könnte meinen, die Internet-Bekanntheit hat Sorge, dass ihr Partner zum Stubenhocker wird.

Instagram / kykelce Die Hündin von Kylie und Jason Kelce

Getty Images Jason Kelce beim Spiel der Eagles gegen die Buccaneers im Januar 2024

